Trung Quốc áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ

Trung Quốc ngày 22/6 thông báo áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và khai thác đất hiếm, đồng thời hạn chế hoạt động mua sắm công đối với hàng chục công ty khác của Mỹ. Động thái này được Bắc Kinh mô tả là phản ứng trước việc Washington mở rộng danh sách các doanh nghiệp mà Mỹ cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Bộ thương mại Trung Quốc. Ảnh: CNA

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp mới được đưa ra nhằm đáp trả việc Chính phủ Mỹ bổ sung thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào cái gọi là “danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc”. Theo cơ quan này, quyết định trên nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Theo thông báo, 10 doanh nghiệp Mỹ bị áp đặt kiểm soát xuất khẩu đều có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng hoặc khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược. Việc đưa các công ty này vào diện kiểm soát có thể khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các vật liệu, công nghệ hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng công bố danh sách 46 doanh nghiệp Mỹ không được tham gia các hoạt động mua sắm công tại Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc cho biết các biện pháp này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Trung Quốc áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: CNBC

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức dù hai bên gần đây đã có những nỗ lực nhằm ổn định quan hệ song phương. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo khi đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và kiểm soát bất đồng.

Tuy nhiên, căng thẳng đã gia tăng trở lại sau khi Washington công bố danh sách mới gồm 80 công ty và chi nhánh mà Mỹ cho rằng đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chỉ trích quyết định này và cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng.

Các nhà phân tích nhận định những động thái trả đũa qua lại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cho thấy các bất đồng liên quan đến an ninh quốc gia, công nghệ cao và chuỗi cung ứng chiến lược vẫn là những vấn đề khó giải quyết trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ hiện nay.

Lê Hà.