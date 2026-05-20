Đồn Biên phòng Hiền Kiệt - Điểm tựa nơi biên giới

Trên tuyến biên giới dài 3,796km thuộc xã Hiền Kiệt, nơi có 3 mốc quốc giới gồm: 317, 318 và 319km, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Hiền Kiệt luôn duy trì tinh thần “bám bản, bám dân”, kiên trì phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Đơn vị đã phân công 19 CBCS phụ trách 106 hộ gia đình ở khu vực biên giới trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt trao tặng cá trắm giống và thức ăn chăn nuôi cho hộ gia đình ông Vi Văn Thập ở bản Chiềng Căm.

Nhờ sự hỗ trợ của những người lính mang quân hàm xanh, đời sống của các hộ gia đình từng bước được nâng lên và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững ổn định tình hình địa bàn. Những già làng, trưởng bản, người có uy tín được mời tham gia cùng lực lượng biên phòng giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Trung tá Cao Đình Xuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, chia sẻ: “Chúng tôi xác định bảo vệ biên giới chỉ thực sự vững chắc khi Nhân dân tin yêu và đồng hành cùng bộ đội. Do đó, CBCS đơn vị luôn gắn bó với bà con, nắm chắc tình hình cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế và xây dựng địa bàn vững mạnh”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, các hiệp định, quy chế biên giới, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến hàng nghìn lượt người dân. Đồn cũng thường xuyên phối hợp với Đại đội 215, Trung đội Biên phòng Hin Đăm và các lực lượng bảo vệ biên giới (Lào) giao ban, trao đổi tình hình, tuần tra song phương và giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng công trình khu vực biên giới. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, nhiều vụ việc đã bị phát hiện, xử lý; nhiều vũ khí tự chế được vận động Nhân dân tự giác giao nộp.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, CBCS Đồn Biên phòng Hiền Kiệt còn trở thành điểm tựa của người dân trong cuộc sống hằng ngày. Với phương châm “miệng nói, tay làm”, CBCS tham gia lao động sản xuất cùng bà con, hướng dẫn mô hình chăn nuôi, hỗ trợ cây, con giống giúp nhiều hộ thoát nghèo. Trong thời gian qua, hàng trăm con giống, cây giống đã được trao đến tay các hộ gia đình khó khăn. Các em học sinh nghèo, mồ côi hay có hoàn cảnh đặc biệt cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đơn vị đã hỗ trợ 12 em học sinh trong dự án “CBCS Quân đội nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn biên phòng”.

Bản Chiềng Căm là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Thái, còn nhiều thiếu thốn. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên” đã làm diện mạo của bản thay đổi rõ rệt. Đồn đã hỗ trợ bản hoàn thành hệ thống mương nước tưới tiêu dài hơn 1,1km, 1 đập nước; tiếp nhận, hỗ trợ lắp đặt 25 bình chứa nước cho các hộ gia đình; cải tạo hơn 1km đường nội bản, xây dựng 5 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, với 50 đèn năng lượng mặt trời trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ tiền mua giống, gieo trồng và hướng dẫn cách chăm sóc hiệu quả mô hình vườn rau gia đình; trao 64 con lợn giống trong Dự án phát triển vùng sản xuất của chương trình mục tiêu quốc gia thoát nghèo bền vững năm 2025...

Ông Vi Văn Thị, người có uy tín tại bản Chiềng Căm xúc động nói: "Bao năm nay, dấu chân người lính biên phòng đã in trên từng nếp nhà, từng con đường của đồng bào Thái ở Hiền Kiệt. Các anh không chỉ giữ gìn biên cương, mà còn là điểm tựa để bà con dựng xây “Bản sáng vùng biên”. Từ ngày có các anh bộ đội biên phòng đồng hành, bà con chúng tôi yên tâm lắm. Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đều được các anh hướng dẫn tận tình, con giống cũng được hỗ trợ kịp thời. Hiện nhiều gia đình trong bản đã thoát khỏi hộ cận nghèo”.

Ông Lê Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Hiền Kiệt, khẳng định: “Đồn Biên phòng Hiền Kiệt không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, mà còn là “điểm tựa” phát triển của địa phương. Nhờ sự đồng hành của bộ đội, các bản làng thay đổi diện mạo, nhiều hộ dân thoát nghèo, nhận thức của người dân trong bảo vệ biên giới cũng được nâng lên”. Hiền Kiệt hôm nay không chỉ sáng bởi đèn điện, mà còn sáng bởi tình quân - dân, ý chí vươn lên của đồng bào và sự tận tâm của những người CBCS Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Bài và ảnh: Tiến Đạt