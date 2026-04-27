Nga và Triều Tiên nhất trí hợp tác quân sự dài hạn

Nga và Triều Tiên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quân sự trên nền tảng “ổn định và lâu dài”, trong bối cảnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng giữa xung đột tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4, thỏa thuận được đưa ra trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cùng các quan chức cấp cao. Hai bên cũng đang hướng tới việc ký kết kế hoạch hợp tác quân sự giai đoạn 2027–2031 ngay trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov được người đồng cấp Triều Tiên No Kwang-chol chào đón khi ông đến sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Tại Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết Nga và Triều Tiên đã đạt đồng thuận về việc đặt quan hệ quân sự trên cơ sở dài hạn, tiếp nối hiệp ước ký năm 2024, trong đó quy định hai bên sẽ hỗ trợ quân sự “ngay lập tức” nếu một bên bị tấn công.

Chuyến thăm diễn ra khi các quan chức Nga tham dự lễ khánh thành khu tưởng niệm những người đã thiệt mạng khi hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến công du, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người đồng cấp No Kwang Chol.

Tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un , Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ của quân đội Triều Tiên trong chiến dịch tại khu vực Kursk, nơi lực lượng Nga đang đối phó với các đợt phản công kéo dài từ phía Ukraine.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tham dự cuộc gặp tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, Bình Nhưỡng đã triển khai hàng nghìn binh sĩ, cùng tên lửa và đạn dược, để hỗ trợ Nga. Đổi lại, Triều Tiên được cho là nhận viện trợ về tài chính, công nghệ quân sự, lương thực và năng lượng, góp phần giảm áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã trao huân chương cho các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến dịch tại Kursk, ghi nhận việc họ “chiến đấu sát cánh” cùng lực lượng Nga.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc ước tính khoảng 2.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Một số nguồn tin cho biết có trường hợp binh lính được lệnh không để bị bắt sống, và hiện chỉ có hai binh sĩ Triều Tiên bị phía Ukraine bắt giữ.

Những diễn biến mới cho thấy mức độ gắn kết ngày càng chặt chẽ trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời phản ánh sự mở rộng của các liên kết chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhật Lệ

Nguồn: DW, The Guardian