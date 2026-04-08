Triều Tiên phóng tên lửa liên tiếp, Hàn Quốc - Mỹ xây dựng phương án ứng phó

Quân đội Hàn Quốc ngày 8/4 xác nhận, Triều Tiên tiếp tục phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản, chỉ một ngày sau vụ phóng đầu tiên.

Triều Tiên tiếp tục phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản. Ảnh: YTN

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 8h50 ngày 8/4 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay về phía Biển Nhật Bản và được xác định là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các tên lửa này bay được khoảng 240 km.

Trước đó, ngày 7/4, Triều Tiên cũng đã phóng nhiều vật thể bay từ khu vực ngoại ô Bình Nhưỡng.

Phía Triều Tiên vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, nhưng việc phóng tên lửa trong 2 ngày liên tiếp được đánh giá là diễn biến bất thường. Hiện, quân đội Hàn Quốc đang đặt trong trạng thái cảnh giác cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ để phân tích chi tiết các thông tin liên quan và xây dựng phương án ứng phó khi cần thiết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đích thân giám sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn. Ảnh: YTN

Hai vụ thử nghiệm liên tiếp diễn ra trong bối cảnh chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên đang được chú ý trở lại, đặc biệt sau khi truyền thông nhà nước đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đích thân giám sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn nâng cấp, được coi là bước tiến quan trọng trong năng lực quân sự chiến lược.

Cùng với các vụ phóng tên lửa, trong thông báo tối 7/4, Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh quan điểm lâu nay về quan hệ với Hàn Quốc, tái khẳng định lập trường nhất quán của mình. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải liên Triều với nhiều bước đi cụ thể.

Giới quan sát nhận định, những phát ngôn và hành động gần đây của Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn trong quan hệ với Hàn Quốc. Theo đó, tình hình trên bán đảo Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: Arirang News, WION