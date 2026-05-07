Triều Tiên không bị ràng buộc bất kỳ hiệp ước hạt nhân nào

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 7/5, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song cho biết, Bình Nhưỡng không chịu sự ràng buộc của bất kỳ điều ước quốc tế nào liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ông Kim Song. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị rà soát lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đang diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Ông Kim Song cáo buộc Mỹ cùng một số quốc gia phương Tây “làm xấu đi bầu không khí hội nghị” khi tiếp tục nêu vấn đề chương trình hạt nhân Triều Tiên. Theo nhà ngoại giao này, việc Washington và các đồng minh chỉ trích Bình Nhưỡng là hành động mang động cơ chính trị và không phản ánh đúng thực tế an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên nhấn mạnh vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này “không thay đổi bởi các tuyên bố hùng hồn hay mong muốn đơn phương từ bên ngoài”, đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân là công cụ bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia.

Diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa sửa đổi Hiến pháp theo hướng củng cố mạnh mẽ học thuyết hạt nhân và quan điểm đối với Hàn Quốc.

Theo nội dung sửa đổi được cho là đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Triều Tiên hồi tháng 3, Bình Nhưỡng lần đầu tiên bổ sung điều khoản lãnh thổ vào Hiến pháp. Điều khoản mới quy định lãnh thổ Triều Tiên tiếp giáp Trung Quốc và Nga ở phía bắc, giáp Hàn Quốc ở phía nam, đồng thời khẳng định nước này “sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào”.

Triều Tiên ra tuyên bố mới liên quan vũ khí hạt nhân. Ảnh; AFP.

Đáng chú ý, bản Hiến pháp sửa đổi đã xóa toàn bộ các nội dung liên quan mục tiêu thống nhất liên Triều. Trong các phiên bản trước, Hiến pháp Triều Tiên từng nhấn mạnh mục tiêu “thống nhất đất nước” dựa trên các nguyên tắc độc lập, hòa bình và đại đoàn kết dân tộc.

Ngoài việc thay đổi quan điểm về quan hệ liên Triều, Hiến pháp sửa đổi còn tăng cường đáng kể quyền lực của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, hiện do ông Kim Jong Un nắm giữ.

Văn bản mới chính thức xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là nguyên thủ quốc gia Triều Tiên, thay vì chỉ là “lãnh đạo tối cao đại diện cho nhà nước” như trước đây.

Đặc biệt, Hiến pháp lần đầu tiên quy định rõ quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân thuộc về Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.

Một điều khoản quốc phòng riêng biệt cũng mô tả Triều Tiên là “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm”, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân nhằm bảo vệ sự tồn tại của đất nước, duy trì năng lực răn đe và bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực.

Theo giới phân tích, các thay đổi hiến pháp cho thấy Triều Tiên đang từng bước hợp pháp hóa lâu dài vị thế cường quốc hạt nhân, đồng thời phát đi tín hiệu rằng Bình Nhưỡng khó có khả năng quay trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa trong tương lai gần.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.