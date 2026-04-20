Triều Tiên cho biết đã thử bắn tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ra, nhà lãnh đạo Kim trực tiếp thị sát

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/4 đưa tin Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra cải tiến trong một vụ thử gần đây có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm đánh giá năng lực đầu đạn của tên lửa.

Ảnh do KCNA công bố ngày 20/4/2026 cho thấy một tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra được phóng ở Triều Tiên vào ngày 19 tháng 4 năm 2026 để đánh giá khả năng của đầu đạn. Ảnh: Yonhap.

KCNA đăng tải thông tin này một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng về phía Biển Đông (biển Nhật Bản) vào khoảng 6 giờ 10 sáng từ khu vực Sinpho của Triều Tiên.

KCNA cho biết mục đích của vụ phóng thử là đánh giá sức mạnh của “đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh” được lắp trên hệ thống vũ khí này. Theo KCNA, năm tên lửa đã đánh trúng khu vực mục tiêu gần một hòn đảo cách đó khoảng 136 km với “mật độ rất cao”, qua đó chứng minh đầy đủ năng lực tác chiến của hệ thống.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm. Ảnh: Yonhap.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm. Ông bày tỏ “sự hài lòng lớn” về vụ phóng thử, nhấn mạnh: “Điều này có ý nghĩa quan trọng... trong việc nâng cao năng lực tấn công mật độ cao nhằm áp chế một khu vực mục tiêu cụ thể, cũng như năng lực tấn công độ chính xác cao.” Bản tin cho biết thêm: “Việc phát triển và đưa vào sử dụng các loại đầu đạn bom chùm khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu tác chiến của Quân đội Nhân dân Triều Tiên theo cách thỏa đáng và hiệu quả hơn.”

Nhà lãnh đạo cũng khuyến khích các nhóm nghiên cứu khoa học phụ trách phát triển vũ khí, bày tỏ kỳ vọng họ sẽ tiếp tục những “nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp thu và cập nhật các công nghệ siêu hiện đại cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.”

Các cuộc thử nghiệm này đánh dấu vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ tư trong tháng này và thứ bảy trong năm nay. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/4 cho biết nước này đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn gắn đầu đạn bom chùm, khẳng định có thể “biến bất kỳ mục tiêu nào trong tầm bắn thành tro bụi” với sức công phá mật độ cao nhất.

Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích bằng tên lửa.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.