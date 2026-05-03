Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Triều Tiên bác cáo buộc đe dọa mạng của Mỹ, cảnh báo đáp trả

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng là mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Triều Tiên bác cáo buộc đe dọa mạng của Mỹ, cảnh báo đáp trả

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng là mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Triều Tiên bác cáo buộc đe dọa mạng của Mỹ, cảnh báo đáp trả

Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng cảnh báo các nhóm tin tặc Triều Tiên tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng Washington đang “dựng lên một mối đe dọa mạng không tồn tại” vì mục đích chính trị, nhằm biện minh cho chính sách thù địch kéo dài đối với Bình Nhưỡng. Phía Triều Tiên gọi các cáo buộc này là “sự vu khống vô lý” nhằm làm tổn hại hình ảnh của nước này.

Người phát ngôn nhấn mạnh Triều Tiên sẽ “chủ động thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích của công dân trên không gian mạng.

Trong thời gian qua, các quan chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên đứng sau các hoạt động tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, bao gồm xâm nhập hệ thống, đánh cắp tiền điện tử và vận hành mạng lưới lao động công nghệ thông tin ở nước ngoài nhằm tạo nguồn thu cho các chương trình vũ khí.

Triều Tiên bác cáo buộc đe dọa mạng của Mỹ, cảnh báo đáp trả

Quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh: Tư liệu.

Hồi tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức bị cho là liên quan đến hoạt động của các lao động công nghệ thông tin Triều Tiên, với cáo buộc hỗ trợ chuyển nguồn thu bất hợp pháp thông qua tài sản kỹ thuật số. Giới chức Mỹ cho biết các hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, vào tháng 7, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động mạng của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng triển khai hàng nghìn lao động công nghệ thông tin ra nước ngoài và sử dụng các hoạt động đánh cắp qua mạng để tài trợ cho chương trình tên lửa và hạt nhân.

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng cảnh báo các nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa đối với chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

Từ khóa:

#Triều Tiên #Bộ Tài chính Mỹ #Người phát ngôn bộ ngoại giao #Bình nhưỡng #Công nghệ thông tin #Lợi ích quốc gia #Mỹ cảnh báo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Pháp cho biết nước này đang triển khai cụm tàu tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle dẫn đầu tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong khuôn khổ các phương án chuẩn bị cho khả năng bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây cho biết, nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu (EU). Trước thực trạng này, ông Johann Wadephul kêu gọi cải cách cơ...
Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 7/5 nhóm họp tại thành phố Cebu của Philippines trong bối cảnh khu vực đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông. Vấn đề an ninh năng lượng và lương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh