Triều Tiên bác cáo buộc đe dọa mạng của Mỹ, cảnh báo đáp trả

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng là mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng cảnh báo các nhóm tin tặc Triều Tiên tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn cầu.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng Washington đang “dựng lên một mối đe dọa mạng không tồn tại” vì mục đích chính trị, nhằm biện minh cho chính sách thù địch kéo dài đối với Bình Nhưỡng. Phía Triều Tiên gọi các cáo buộc này là “sự vu khống vô lý” nhằm làm tổn hại hình ảnh của nước này.

Người phát ngôn nhấn mạnh Triều Tiên sẽ “chủ động thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích của công dân trên không gian mạng.

Trong thời gian qua, các quan chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên đứng sau các hoạt động tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, bao gồm xâm nhập hệ thống, đánh cắp tiền điện tử và vận hành mạng lưới lao động công nghệ thông tin ở nước ngoài nhằm tạo nguồn thu cho các chương trình vũ khí.

Hồi tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức bị cho là liên quan đến hoạt động của các lao động công nghệ thông tin Triều Tiên, với cáo buộc hỗ trợ chuyển nguồn thu bất hợp pháp thông qua tài sản kỹ thuật số. Giới chức Mỹ cho biết các hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, vào tháng 7, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động mạng của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng triển khai hàng nghìn lao động công nghệ thông tin ra nước ngoài và sử dụng các hoạt động đánh cắp qua mạng để tài trợ cho chương trình tên lửa và hạt nhân.

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng cảnh báo các nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa đối với chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.