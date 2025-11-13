Triệu Sơn làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Những ngày này, xã Triệu Sơn đang dồn sức triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn. Việc triển khai chiến dịch theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Người dân thôn Phúc Hải, xã Triệu Sơn cung cấp giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước cho tổ thu thập thông tin, nhập liệu.

Bám sát Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai, ngày 24/9/2025 UBND xã Triệu Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn xã. Thời gian triển khai chiến dịch trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9/2025 đến ngày 30/11/2025, với nhiệm vụ rà soát, làm sạch CSDL đất đai của xã đã được xây dựng qua các thời kỳ. Đồng thời, thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với cấp giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đã cấp nhưng chưa xây dựng CSDL; xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản xác nhận thông tin đất đai. Những bước đi ấy không chỉ tạo lập, hoàn thiện CDSL đất đai của xã Triệu Sơn đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”, mà còn góp phần đồng bộ, thống nhất CSDL đất đai của tỉnh với CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương.

Để triển khai chiến dịch đúng tiến độ đề ra, công tác tuyên truyền được xã Triệu Sơn chỉ đạo thực hiện bài bản và rộng khắp. Ngay từ những ngày đầu, các phòng, ban chuyên môn và 47 thôn của địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp khu dân cư, mạng xã hội. Anh Lê Đình Duyến, công chức Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Triệu Sơn cho biết: “Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trung tâm cung ứng dịch vụ công xã chủ động tăng thời lượng tuyên truyền chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc đồng bộ thông tin của người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và đảm bảo quyền lợi của người dân khi tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, sử dụng ứng dụng VNelD. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn xã hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chiến dịch trong việc đồng bộ và kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư”.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai, xã Triệu Sơn đã thành lập 14 tổ thu thập thông tin, nhập liệu. Các tổ sẽ xuống từng thôn vận động Nhân dân, thu thập thông tin, quét hoặc chụp hồ sơ, nhập dữ liệu đất đai vào biểu mẫu. Đồng thời, tại mỗi điểm thu thập thông tin, nhập liệu đều bố trí cán bộ chuyên môn, Công an xã phối hợp với ban cán sự thôn tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân đến kê khai thông tin đất đai. Quá trình thu thập thông tin, nhập liệu đất đai của người dân được các tổ thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn dữ liệu. Đặc biệt, các tổ thu thập thông tin, nhập liệu còn đến tận nhà những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, người khuyết tật, thương binh, bệnh binh, người đau ốm... để lấy thông tin, chụp, quét hồ sơ đất đai.

Thôn Phúc Hải có 235 hộ dân, với 921 nhân khẩu. Thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn xã, thôn đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm zalo của thôn và thông báo đến từng hộ dân. Nhận được thông tin, người dân đã tranh thủ thời gian đến nhà văn hóa cung cấp hồ sơ, thông tin đất đai cho tổ thu thập thông tin, nhập liệu. Ông Nguyễn Văn Tạo ở thôn Phúc Hải cho biết: “Qua hệ thống loa truyền thanh và nhóm zalo của thôn, gia đình tôi nắm được thông tin về chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai trên địa bàn xã. Theo thông báo của thôn, sáng 29/10 tôi có mặt tại nhà văn hóa để cung cấp giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước cho tổ thu thập thông tin, nhập liệu. Tôi thấy số hóa CSDL đất đai là việc làm cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm và giúp người dân thuận lợi hơn trong việc nắm thông tin về đất đai của gia đình”.

Toàn xã Triệu Sơn hiện có 17.708 thửa đất ở. Từ đầu chiến dịch đến nay xã đã xuất danh sách từ CSDL đất đai trước đây được 7.058 thửa đạt yêu cầu. Còn lại 10.650 thửa chưa trích xuất trên CSDL. Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, từ ngày 26/10 đến 5/11/2025, xã Triệu Sơn đã đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn. Theo đó, đến ngày 3/11/2025, xã đã hoàn thành đối soát thêm được 5.700 thửa đất.

Xác định CSDL đất đai của tỉnh được xây dựng hoàn thiện phải đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xã Triệu Sơn đang nỗ lực nhằm hoàn thành sớm chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn. Qua đó, tạo dựng công cụ quản lý Nhà nước về đất đai, gắn với cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Bài và ảnh: Trần Thanh