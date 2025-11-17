Triển khai ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật”

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến đầu tháng 12/2025), hướng đến Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIV, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai ứng dụng "Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật”.

Hội LHPN phường Bỉm Sơn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ hiểu Luật - Sống tự tin”.

Ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật” được Hội LHPN tỉnh xây dựng trên tinh thần 10 định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Trong đó, Hội tập trung cụ thể hóa 4 định hướng then chốt bằng hành động thiết thực: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh”; Bứt phá chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên; bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực, tội phạm công nghệ cao; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội, lấy dữ liệu làm trung tâm, phụ nữ làm chủ thể.

Ứng dụng giúp giải đáp các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Bình đẳng giới 2006, Luật hôn nhân gia đình 2014 và Luật trẻ em 2016. Các văn bản dưới luật về phụ nữ và trẻ em, các nội dung cập nhật đề án, chương trình, kế hoạch của Hội LHPN tỉnh về công tác phụ nữ và trẻ em cũng được ứng dụng hỗ trợ.

Ứng dụng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số trong giai đoạn hiện nay. Thông qua nền tảng AI, ứng dụng giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu các quy định trong Hiến pháp năm 2013, luật cùng các văn bản dưới luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em; các đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND, Hội LHPN tỉnh về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và chuyển đổi số...

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Việc triển khai ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật” khẳng định tinh thần tiên phong của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trong đổi mới hoạt động, đồng hành cùng phụ nữ vững vàng bước vào kỷ nguyên số. Đây là công cụ hữu ích để trang bị kiến thức, tự bảo vệ mình cũng như lan tỏa tinh thần sống chủ động, tự tin, hiện đại. Hội sẽ tiếp tục lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy, hướng đến mục tiêu xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” và hành động vì “Phụ nữ hiểu Luật - Gia đình hạnh phúc - Xã hội bình đẳng”.

Phụ nữ xã Ba Đình cùng hỗ trợ nhau cài đặt, sử dựng ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ hiểu Luật - Sống tự tin”

Hiện nay, 166 xã, phường và đơn vị trực thuộc đang tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn truy cập vào đường links (https://trolyaiphunuthanhhoa.id.vn), coi đây là một công cụ hỗ trợ giúp cho phụ nữ hiểu luật dễ dàng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và sống tự tin trong thời đại số.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Lê Hà