46 giải pháp xuất sắc đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ XIV

Sáng 25/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ XIV, năm 2024 -2025.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo; khuyến khích, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới vào thực tế. Đồng thời, phát hiện và công nhận các giải pháp sáng tạo kỹ thuật có giá trị, hiệu quả cao; tuyển chọn các đề tài, giải pháp xuất sắc đại diện cho tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Hội thi tập trung vào việc tạo ra các giải pháp có thể ứng dụng vào sản xuất và đời sống, giải quyết các vấn đề cụ thể tại địa phương, ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo nên sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa các nhà tài trợ cuộc thi.

Các giải pháp khi ứng dụng vào thực tiễn được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, làm lợi cho đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, cải thiện các dịch vụ công cộng; giúp người tham gia rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết vấn đề kỹ thuật. Từ đó, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bền vững, cùng với các phong trào khác thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát phát biểu khai mạc buổi lễ.

Từ khi phát động đến ngày 15/7/2025, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ XIV, năm 2024 -2025 đã nhận được 90 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật được lựa chọn từ hàng ngàn công trình, đề tài, giải pháp, sáng kiến kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh gửi tham dự.

Căn cứ thể lệ, quy định chấm điểm, Ban Tổ chức Hội thi đã thống nhất lựa chọn 46 giải pháp để xếp giải cấp tỉnh trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y, dược; Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều giải pháp được đánh giá có chất lượng tốt, thực tế đã được áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 46 giải pháp được lựa chọn, có 2 giải pháp được xếp giải Nhất, cùng với 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 22 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải Nhất cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa các nhà tài trợ hội thi

Ban Tổ chức đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Ngọc Linh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Ngọc Linh chúc mừng các tập thể, cá nhân đoạt giải và đánh giá cao tính ứng dụng của các công trình, giải pháp, khả năng giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Để xây dựng môi trường, sân chơi sáng tạo kỹ thuật hấp dẫn, thực sự tạo nên sự lan tỏa rộng khắp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan và các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền về kết quả của hội thi; khẩn trương thực hiện việc chuyển giao, áp dụng kết quả của công trình sáng tạo kỹ thuật, nhất là các công trình đoạt giải tại hội thi năm nay vào thực tiễn sản xuất, đời sống, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của các công trình.

Các tác giả đoạt giải tiếp tục sáng tạo, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng mô hình, ứng dụng vào sản xuất, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời sống.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Hợi