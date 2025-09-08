Triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cảng hàng không Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không, Công an tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng giải pháp công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục đi tàu bay.

Hành khách qua cửa an ninh sử dụng sinh trắc học tại Cảng hàng không Thọ Xuân. (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ, Thứ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 100% sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID, hoàn thành trong Quý II năm 2025.

Ngày 27/5/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 7590/UBND-HCKSTTHC gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV về việc đề nghị hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đến nay, các đơn vị có liên quan đã tổ chức lắp đặt các trang thiết bị, vận hành thử nghiệm giải pháp tại Cảng hàng không Thọ Xuân và bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ 1/8/2025.

Qua theo dõi, tính đến ngày 2/9/2025, tại Cảng hàng không Thọ Xuân đã có 3.521/53.191 (đạt 6,6%) số lượng hành khách qua cửa an ninh tự động có sử dụng công nghệ sinh trắc học.

Để triển khai giải pháp ứng dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân đạt hiệu quả cao, ngày 8/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 15005/UBND-HCC về việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cảng hàng không Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet,... và Công an tỉnh (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) bố trí quầy hướng dẫn gần các cửa tự động để cán bộ trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng giải pháp công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục đi tàu bay. Việc hướng dẫn phải đảm bảo rõ ràng, đúng quy trình, giúp người dân dễ tiếp cận và nâng cao trải nghiệm sử dụng giải pháp tại sân bay.

Công an tỉnh cử đơn vị nghiệp vụ có liên quan, phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không Thọ Xuân và các hãng hàng không để tổ chức thực hiện giải pháp; hằng ngày tổng hợp kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) gửi về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá, báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai giải pháp đạt được hiệu quả.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa chủ động phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân, Công an tỉnh đề xây dựng tin, bài nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn về các tiện ích khi sử dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân để người dân biết và sử dụng.

NM