Các bước sử dụng sinh trắc học trên VNeID để làm thủ tục đi máy bay

(Baothanhhoa.vn) - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), các hãng hàng không hướng dẫn người dân cách sử dụng giải pháp công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục đi tàu bay.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), các hãng hàng không hướng dẫn người dân cách sử dụng giải pháp công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục đi tàu bay.

Video: Hãng hàng không Vietnam Airlines hướng dẫn sử dụng giải pháp công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục đi tàu bay.

Video: Hãng hàng không Vietjet hướng dẫn sử dụng giải pháp công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID để làm thủ tục đi tàu bay.

