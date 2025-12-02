Triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A và tẩy giun cho trẻ đợt 2 năm 2025

Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi kết hợp tẩy giun cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2025 tại Thanh Hóa được tổ chức trong tháng 12/2025, bắt đầu từ ngày 1-2/12 tại các trạm y tế và trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Cho trẻ uống Vitamin A tại Trường Mầm non thực hành Hồng Đức.

Theo hướng dẫn chuyên môn, trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi được uống 1 viên Vitamin A hàm lượng 100.000 IU; trẻ từ 12 đến dưới 60 tháng tuổi uống 1 viên 200.000 IU. Trẻ 24-60 tháng tuổi được uống thêm 1 viên thuốc tẩy giun Vermox 500mg. Trong chiến dịch, toàn bộ trẻ từ 0 đến dưới 60 tháng tuổi đều được cân, đo để đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Cán bộ y tế cho trẻ uống Vitamin A tại Trường Mầm non Đông Vệ.

Để triển khai chiến dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, các trung tâm y tế đã chỉ đạo các trạm y tế rà soát, lập danh sách toàn bộ trẻ trong độ tuổi; đồng thời tăng cường truyền thông phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, lồng ghép với hoạt động giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

Trong thời gian triển khai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại cơ sở; cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo chiến dịch uống Vitamin A, tẩy giun và đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Chiến dịch đặt mục tiêu bảo đảm tất cả trẻ thuộc nhóm tuổi trên địa bàn tỉnh được uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun theo đúng hướng dẫn chuyên môn, được theo dõi an toàn và đánh giá dinh dưỡng đầy đủ. Trong đó, phấn đấu có trên 98% trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi uống đủ liều Vitamin A; trên 95% trẻ 24-60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đúng chỉ định.

Tô Hà