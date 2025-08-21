Trí tuệ Nhân tạo làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân Australia

Một nghiên cứu mới đây cho thấy mặc dù gần một nửa số người dân Australia sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tìm kiếm các sản phẩm trực tuyến, song có tới 9/10 người lo ngại những rủi ro, nhất là vấn đề quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, 78% người Australia kỳ vọng các công cụ mua sắm bằng AI sẽ trở nên phổ biến trong tương lai; 61% tin tưởng AI trong việc đề xuất sản phẩm và 53% có kế hoạch sử dụng công cụ AI để mua sắm trực tuyến trong vòng 12 tháng tới.

Tuy nhiên, 66% những người tương tác với AI qua dịch vụ khách hàng và chatbot bán hàng cảm thấy rằng AI thiếu tính chân thực hoặc không thành thật. 92% người Australia có ít nhất một mối lo ngại về việc sử dụng AI trong mua sắm trực tuyến, trong đó 64% cho biết vấn đề bảo mật thông tin cá nhân là mối quan ngại hàng đầu của họ.

Chia sẻ về cách AI đang định hình thói quen mua sắm của người Australia, chuyên gia lĩnh vực tiêu dùng tại PayPal Australia, bà Cathy Jamieson, cho biết người dân nước này đang tận dụng AI trong quá trình mua bán trực tuyến. Khoảng 48% từng sử dụng AI để tìm kiếm sản phẩm mà họ muốn mua. Đối với những người dưới 45 tuổi, con số đó tăng lên 66%.

Chính vì vậy, có thể nói AI đang thực sự làm thay đổi cách người Australia mua sắm. Họ sẽ dần từ bỏ việc tự mình lựa chọn trong số hàng loạt kết quả tìm kiếm và để AI đảm nhận phần việc đó.

Bà Jamieson - chuyên gia quảng cáo và tiếp thị với 19 năm kinh nghiệm, trong đó có 16 năm hoạt động trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tại Australia, cho rằng mọi người đang thực sự nhận thấy những lợi ích từ việc sử dụng AI trong mua sắm trực tuyến.

Ví dụ, các công cụ theo dõi giá và thông báo khuyến mãi sử dụng AI để đảm bảo người tiêu dùng không bỏ lỡ bất kỳ đợt giảm giá nào. Với AI, họ có thể so sánh các sản phẩm khác nhau hoặc tóm tắt các đánh giá của người dùng chỉ trong vài giây. Vì vậy, gần 80% người Australia kỳ vọng AI sẽ trở thành công cụ phổ biến trong mua sắm trực tuyến bởi vì có thể giúp mọi thứ nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều.

Với tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh, AI có thể nhận diện sản phẩm từ ảnh mà người tiêu dùng tải lên. Trong các ứng dụng thực tế tăng cường (AR), AI cho phép người mua thử quần áo hoặc trang điểm trên ảnh khuôn mặt của chính họ, hoặc xem trước hình ảnh nội thất dưới góc nhìn 360 độ trong căn phòng mà họ muốn đặt trước khi quyết định mua.

Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng hoàn toàn tin tưởng vào AI khi mua sắm trực tuyến vì cho rằng công nghệ này vẫn có những rủi ro cần phải cân nhắc, đặc biệt là quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Mặc dù vậy, 57% người Australia vẫn sẵn sàng chia sẻ dữ liệu mua sắm trực tuyến của mình để nhận được các đề xuất mua sắm cá nhân hóa tốt hơn từ AI.

Theo bà Jamieson, AI vẫn chưa hoàn hảo mà là một lĩnh vực đang phát triển. Vì vậy, lời khuyên cho người tiêu dùng là luôn kiểm tra kỹ các đề xuất của AI trước khi mua hàng, đồng thời nên đưa ra những yêu cầu rõ ràng và cụ thể bởi càng cung cấp hướng dẫn chi tiết cho AI, họ càng nhận được kết quả chính xác hơn.

Bà Jamieson cũng khuyến cáo rằng khi mua hàng trực tuyến, người tiêu dùng nên sử dụng các nền tảng có tính bảo mật và quyền riêng tư mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho thông tin tài chính của họ./.

Theo TTXVN