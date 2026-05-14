Trên công trường dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương

Để bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2026-2027, những ngày này, trên công trường dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương với nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 123,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel là đơn vị thi công.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, đến nay khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục đã thi công lên đến tầng mái và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phần xây thô. Các hạng mục chính như nhà lớp học khối tiểu học, nhà học bộ môn - thư viện, nhà lớp học THCS kết hợp hiệu bộ, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn và nhà đa năng đều đang được triển khai đồng thời.

Để bảo đảm tiến độ đề ra, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc và tăng cường thi công cả ngày lẫn đêm. Trung bình mỗi ngày có từ 80 đến 200 công nhân làm việc tại công trường.

Anh Nguyễn Quốc Cường, cán bộ kỹ thuật, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel cho biết: “Với quyết tâm về đích vào ngày 15/8/2026, chúng tôi tổ chức tăng ca, dự trù vật liệu, tăng thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện có 4 mũi thi công ở 4 khu vực khác nhau. Đơn vị đang cố gắng tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành đúng kế hoạch”.

Không chỉ đơn vị thi công, chính quyền địa phương và các nhà trường cũng tích cực phối hợp, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi. Trong thời gian thi công, hoạt động dạy và học của học sinh được bố trí linh hoạt nhằm bảo đảm không gián đoạn chương trình năm học.

Đối với Trường THCS Yên Khương, toàn bộ hoạt động dạy học được chuyển về khu nhà công vụ của UBND xã Yên Khương. Các phòng ở được cải tạo thành phòng học, đồng thời dựng thêm 3 phòng học tạm.

Trường THCS Yên Khương dựng thêm 3 phòng bằng tôn để đủ chỗ cho các lớp học.

Còn với Trường Tiểu học Yên Khương, học sinh tại điểm trường chính chia ra học tại các nhà văn hóa thôn và mượn thêm phòng của trường mầm non để tổ chức dạy học. Dẫu còn nhiều thiếu thốn, bất tiện, song giáo viên, phụ huynh và học sinh đều đồng thuận, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Nhà văn hoá được cải tạo thành 2 lớp cho học sinh khu chính Trường Tiểu học Yên Khương.

Bên trong lớp học.

Thầy Lê Đức Thoả, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Khương chia sẻ: “Trước đây nhà trường còn thiếu nhiều phòng chức năng phục vụ dạy học. Khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp, thầy cô giáo và học sinh đều rất phấn khởi. Dù hiện nay phải học tạm tại nhà văn hóa thôn và các điểm mượn nhưng nhà trường vẫn bảo đảm chương trình, tiến độ dạy học cho học sinh".

Địa phương cũng chủ động phối hợp giải phóng mặt bằng, hỗ trợ điều kiện ăn ở cho lực lượng thi công để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết: “Xã đã thực hiện giải phóng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, phối hợp tạo điều kiện để cán bộ, công nhân ở lại gần khu vực thi công, bố trí nơi nghỉ tại chỗ cho người lao động nhằm hạn chế việc đi lại xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình".

Theo chủ đầu tư, quá trình thi công vẫn gặp không ít khó khăn do địa hình miền núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách xa nguồn cung vật liệu xây dựng và giá nguyên vật liệu biến động. Đặc biệt, thời điểm bước vào mùa mưa tại khu vực miền núi có thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của Nhân dân, dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2026, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên ngay trong năm học mới.

Hương Quỳnh