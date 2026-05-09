Bế mạc và trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 29

Chiều 9/5, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức và Hội Tin học tỉnh tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 29 năm 2026.

Ban Tổ chức trao Giải Nhất bảng B khối THCS cho em Trần Quốc Anh học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh.

Hội thi năm nay thu hút hơn 800 thí sinh là học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở nhiều nội dung về kỹ năng tin học, lập trình và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Đây là sân chơi trí tuệ được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số; đồng thời tạo môi trường để học sinh phát huy tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và niềm đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ban Tổ chức trao giải cho các em học sinh khối tiểu học.

Thông qua hội thi, Ban Tổ chức kỳ vọng phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học-kỹ thuật trong nhà trường, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước.

Trao giải Nhì Bảng B cho các em học sinh khối THCS.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 49 giải Nhì, 80 giải Ba và 91 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Trao giải cho các em học sinh thuộc khối chuyên.

Những kết quả đạt được không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các em học sinh mà còn cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc thúc đẩy giáo dục STEM, nâng cao năng lực công nghệ số cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Nguy ễn Linh