Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 13/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh; Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ cấp tỉnh các kỳ thi, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng và thành viên BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/6/2026, trong đó 2 ngày thi chính là ngày 11 và 12/6. Toàn tỉnh có 83 điểm thi; tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 42.987 thí sinh; tổng số phòng thi là 1.875 phòng thi. So với kỳ thi năm 2025 giảm 2 điểm thi, tăng 1.410 thí sinh và tăng 68 phòng thi.

Đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, được tổ chức từ ngày 4 đến 6/6/2026, trong đó 2 ngày thi chính là ngày 5 và 6/6. Ngày thi, lịch thi này áp dụng cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT công lập và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là 51.366, tăng 7.927 thí sinh so với năm trước. Trong đó, thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào Trường THPT Lam Sơn là 1.313 thí sinh; thí sinh đăng ký thi tuyển sinh THPT Dân tộc nội trú là 987 thí sinh; thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào các trường THPT công lập còn lại là 49.066 thí sinh. Để đáp ứng yêu cầu kỳ thi, toàn tỉnh thành lập 91 Hội đồng coi thi.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương, thành viên BCĐ cấp tỉnh đã trao đổi, thảo luận làm rõ nhiều vấn đề như: việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm nguồn cung điện phục vụ cho kỳ thi; hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của từng ngành, từng địa phương trong việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 Đầu Thanh Tùng, nhấn mạnh: Thời gian diễn ra 2 kỳ thi đang đến gần, vì vậy, Sở GD&ĐT và các thành viên BCĐ cần bám sát quy chế tuyển sinh, các hướng dẫn của BCĐ thi quốc gia, của Bộ GD&ĐT để triển khai nhiệm vụ theo sự phân công và yêu cầu đặt ra đối với từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, để bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các ngành, các địa phương phải vào cuộc đồng bộ, tích cực, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt theo chức năng nhiệm vụ được giao và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương phải xây dựng và triển khai tốt phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nguồn cung điện, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Thành lập BCĐ thi ở các xã, phường, tập trung rà soát cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ kỳ thi trên địa bàn. Đối với các địa phương khu vực miền núi chuẩn bị tốt các phương án, điều kiện bảo đảm an toàn cho thí sinh và các điểm thi khi có diễn biến bất thường của thời tiết.

Đồng chí lưu ý cán bộ làm nhiệm vụ thi phải tuân thủ và thực hiện nghiêm quy chế thi, tránh để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và tuyệt đối không để xảy ra vi phạm quy chế thi. Các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường thông tin về các kỳ thi để thí sinh và các tầng lớp Nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin, tạo tâm thế vững vàng cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Phong Sắc