Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng (CĐ) Nông nghiệp Thanh Hóa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và là trường CĐ chuyên ngành về Nông nghiệp duy nhất ở khu vực miền Trung. Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp vào việc bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa tại Hội diễn văn nghệ chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2026.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa được cấp phép đào tạo 13 ngành nghề trình độ CĐ; 12 ngành, nghề trình độ trung cấp (TC); 24 nghề trình độ sơ cấp. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên dưới 3 tháng đối với 36 ngành nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; liên kết với các học viện, trường đại học tổ chức đào tạo liên thông từ TC, CĐ lên đại học (ĐH), ĐH hệ vừa làm vừa học. Đồng thời, phối hợp với các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Từ uy tín trong công tác đào tạo và tuyển sinh, số lượng HSSV đều tăng qua các năm. Ví như năm học 2025 – 2026, nhà trường tuyển sinh được 1.587 HSSV, trong đó CĐ 145 SV, TC 563 HS, đào tạo ngắn hạn 879 học viên.

Cùng với công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo của nhà trường không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ HSSV thi đậu tốt nghiệp CĐ, TC đạt trên 96% (trong đó, tỷ lệ HSSV được xếp loại khá, giỏi trên 40%); tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT (đối với học sinh tốt nghiệp THCS vừa học nghề vừa học văn hóa phổ thông) luôn đạt trên 94%, (năm 2025 có 7 học sinh có điểm các môn thi tốt nghiệp THPT đạt 9,0 - 10,0 điểm, có học sinh đạt tổ hợp điểm xét tuyển vào ĐH là 27,0 điểm).

Hằng năm, HSSV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp sau 12 tháng đạt trung bình trên 80% (một số ngành, nghề có tỷ lệ việc làm đạt 100% như CĐ dịch vụ thú y, điện công nghiệp, kế toán doanh nghiệp...), được doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao trong quá trình thực tập và làm việc tại doanh nghiệp.

Sinh viên Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Hội thi kỹ năng nghề nghiệp HSSV khối ngành chăn nuôi, thú y tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Năm 2025, nhà trường đã triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được Trung tâm hỗ trợ tư vấn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng kiểm định, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với số điểm đạt 94/100 điểm.

Ths. Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Quản trị, đào tạo và Quản lý HSSV, Trường CĐ Nông nghiệp cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và quản trị nhà trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết về nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chỉ thị về nâng cao chất lượng đào tạo và công tác quản lý HSSV. Trong đó, tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; cử nhà giáo đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; cử cán bộ quản lý, nhà giáo đi học tập kinh nghiệm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo. 100% các chương trình đào tạo đều có sự tham gia của doanh nghiệp để xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp. Công tác thực hành, thực tập được kiểm tra, giám sát; tăng cường học tại xưởng thực hành và thực địa, thực tế; tăng cường đánh giá kết quả người học bằng hình thức vấn đáp, thực hành, trắc nghiệm... Nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với 19 doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực (15 doanh nghiệp trong nước và 4 doanh nghiệp nước ngoài). Trong đó, ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp đào tạo theo đơn đặt hàng gồm Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam; Công ty cổ phần việc làm Hà Nội; Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô; Công ty cổ phần nông nghiệp Tiến Nông".

Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo, nhà trường đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, thư viện điện tử với trên 240 đầu giáo trình và 10.784 tài liệu tham khảo của tất cả các ngành, nghề đào tạo; xây dựng 1 phòng họp trực tuyến và thực hiện phủ sóng wifi tốc độ cao toàn trường; trang bị tivi thông minh màn hình lớn tại 100% các phòng học; cử nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực số...

Sinh viên Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa thực tập tại Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics Việt Nam.

Tăng cường quản lý, lấy người học làm trung tâm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ người học, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đã đẩy mạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và công an địa phương để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho HSSV; hàng tuần kiểm tra việc chấp hành pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự cho HSSV; lập nhóm Zalo phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa nhà trường với tổ an ninh khu vực Công an xã Triệu Sơn; thực hiện giao ban an ninh hằng quý giữa nhà trường với công an xã Triệu Sơn.

Cùng với đó, nhà trường cũng tăng cường lực lượng quản lý HSSV, trong đó phân công trực ký túc xá 24/24 giờ; phân công cán bộ trực, tuần tra các khu vực trọng điểm như cổng trường vào trước và sau giờ học), giờ ra chơi tại các khu vực cầu thang, nhà vệ sinh...; lắp đặt hệ thống camera giám sát gồm 32 mắt tại các khu vực trong trường; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường phối hợp với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an xã Triệu Sơn xây dựng mô hình cổng trường an toàn.

Ngoài ra, nhà trường cũng thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện; thành lập các nhóm Zalo, tăng cường thông tin, trao đổi với phụ huynh để phối hợp giáo dục, quản lý HSSV.

Để động viên, hỗ trợ người học, nhà trường cũng thành lập các quỹ học bổng hỗ trợ HSSV như học bổng chính sách nội trú cho HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo (2.340.000 đồng/tháng, mỗi năm có khoảng 20% HSSV được hưởng); học bổng khuyến khích học tập (trung bình 4.500.000 đồng/HSSV/học kỳ, mỗi năm có khoảng 10% HSSV được hưởng); học bổng của các doanh nghiệp dành cho HSSV nghèo vượt khó (2.000.000 - 5.000.000 đồng/suất); huy động sự ủng hộ của doanh nghiệp đón HSSV xuống học đầu năm học và đưa HSSV về nghỉ tết Nguyên đán hằng năm...

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong HSSV; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo hướng hiện đại, phục vụ HSSV học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học...

Hướng tới xây dựng trường chất lượng cao

Với quy mô và ngành nghề đào tạo ngày càng mở rộng, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đã đào tạo cho tỉnh và các tỉnh lân cận hàng vạn cử nhân CĐ, cán bộ có trình độ TC và trên 100.000 lao động được đào tạo nghề. Các thế hệ người học của nhà trường đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhất là khu vực miền núi, vùng biển. Nhiều HSSV nhà trường đã trở thành những cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ hợp tác xã, nhiều người trở thành những doanh nhân thành đạt, lao động có tay nghề cao, thu nhập tốt, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo của nhà trường ngày càng được chuẩn hóa, cập nhật công nghệ mới, phương pháp sư phạm hiện đại. Hiện nay, nhà trường có trên 100 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 1 phó giáo sư, 3 tiến sĩ; trên 70% có trình độ thạc sĩ. Nhiều giảng viên là giảng viên giỏi nghề cấp tỉnh, giáo viên giỏi văn hóa cấp tỉnh; nhiều giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, mô hình thiết bị tự làm và bài báo khoa học và đạt giải thưởng khoa học sáng tạo cấp tỉnh...

Đội thi Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Hội thi “HSSV thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng giới” năm 2026.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, trong đó xác định mục tiêu: Không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia và hướng tới chuẩn khu vực; phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa, tiếp cận công nghệ mới, tăng cường bồi dưỡng sau đại học; đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, mở rộng mô hình đào tạo gắn với sản xuất; tăng cường liên kết doanh nghiệp, bảo đảm tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành và địa phương; từng bước số hóa quản trị nhà trường, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu trường CĐ chất lượng cao giai đoạn 2026–2030.

TS. Đoàn Văn Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết: "Nhà trường đang nỗ lực nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà trường, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường CĐ có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao (trong đó tập trung vào 4 ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa đã sẵn sàng cho mùa tuyển sinh năm 2026 với nhiều chính sách ưu đãi cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở, bắt kịp xu hướng và yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn bền vững.

Linh Hương