Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống lịch sử trong trường học

Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống lịch sử luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Từ hành trình về nguồn, tham quan di tích đến các buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và trân trọng truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trường THPT Hoằng Hóa 4 mời các cựu chiến binh đến giao lưu, kể chuyện truyền thống.

Xã Thiệu Tiến có 7/7 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, các di tích đã gắn bó với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng dân cư. Trong đó, tiêu biểu là Di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa (cũ), đồng thời là nơi hợp nhất 2 chi bộ Hàm Hạ, huyện Đông Sơn (cũ) và Yên Trường, huyện Yên Định (cũ) để thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 29/7/1930. Ngoài ra, còn có cụm di tích chùa, nghè, đình Yên Lộ; địa điểm nhà ông Hoàng Văn Cài; đình làng Lam Vỹ; từ đường họ Nguyễn Đình; nhà lưu niệm ông Lê Chủ, đình làng Tân Bình... Đây là những địa danh ý nghĩa, là nguồn tư liệu quý giá phục vụ hoạt động học tập, trải nghiệm cho học sinh trong và ngoài xã.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Tiến, cho biết: Để học sinh hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa cũng như truyền thống tốt đẹp của ông cha, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học, cũng như tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với nhiều chủ đề khác nhau, như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình về nguồn”... Đặc biệt, nhà trường lựa chọn Di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương là địa điểm tổ chức lễ kết nạp đoàn; tổ chức cho học sinh tham gia vệ sinh tại khu di tích. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh tham quan nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu trong và ngoài tỉnh như: đền thờ Lê Văn Hưu; Khu di tích lịch sử cách mạng trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967-1973 ở xã Thiệu Trung; Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn; Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập; hành trình trải nghiệm về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh... Qua các hoạt động này, giúp các em hiểu hơn về truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc luôn nỗ lực rèn luyện và học tập tốt.

Em Hoàng Thị Hằng Nga, học sinh lớp 9A, cho biết: "Em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, thông qua các hoạt động trải nghiệm, chúng em được tìm hiểu thêm những kiến thức lịch sử bổ ích ngoài sách vở. Em rất xúc động về sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành công dân có ích cho xã hội".

Tương tự, tại Trường THPT Hoằng Hóa 4, để học sinh hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa - lịch sử cũng như những truyền thống tốt đẹp của ông cha, nhà trường đã tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật; sử dụng tư liệu hình ảnh, video, câu chuyện lịch sử để làm sinh động bài học. Cùng với đó, nhà trường xây dựng môi trường học đường mang tính giáo dục truyền thống thông qua trang trí bảng tin, góc truyền thống, phòng truyền thống của trường, trưng bày hình ảnh, tư liệu về lịch sử địa phương và nhà trường. Hằng năm, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh tham quan Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng Bảng Môn Đình, tìm hiểu truyền thống hiếu học của vùng đất Hoằng Lộc (cũ) với 12 vị đỗ đại khoa, trong đó có 7 tiến sĩ được ghi danh trên bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng hàng trăm hương cống, tú tài. Ngoài ra, học sinh còn được tham quan nhà thờ Nguyễn Quỳnh, người được cho là nguyên mẫu của Trạng Quỳnh lừng danh trong những giai thoại dân gian...

Thầy giáo Nguyễn Hữu Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 4, cho biết: “Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường luôn chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các chương trình giáo dục ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt, nhà trường mời các cựu chiến binh ở CLB Người anh hùng và nhân chứng lịch sử Thanh Hóa đến giao lưu, kể chuyện. Qua những câu chuyện chân thực, giản dị từ những người lính từng trải qua chiến tranh đã giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng trong thời đại mới”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.530 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê, xếp hạng, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia và hơn 700 di tích cấp tỉnh. Việc khai thác, phát huy hiệu quả các di tích đã tạo môi trường học tập trực quan, sinh động, giúp môn Lịch sử trở nên gần gũi hơn với học sinh. Qua đó, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương, không chỉ góp phần bồi đắp nhận thức, lý tưởng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu