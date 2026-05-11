Khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những câu chuyện lịch sử

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản anh hùng ca vang vọng mọi thời đại. Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống cách mạng đã đóng góp những trang sử tự hào. Để những trang sử vàng không bị lãng quên, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp niềm tin, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Một buổi nói chuyện truyền thống tại Trường Tiểu học Quảng Ninh.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Hội CCB xã Quảng Ninh đã phối hợp với đoàn thanh niên xã, Trường Tiểu học Quảng Ninh tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống và mời CCB Lương Sỹ Vui (phường Nam Sầm Sơn) chia sẻ về những chiến công oai hùng của quân và dân ta trong cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là 81 ngày đêm ông trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng trị năm 1972.

Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra những trận chiến đấu giằng co, giành giật không khoan nhượng giữa quân đội ta với kẻ thù, nơi máu xương của hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào đổ xuống, luôn là nguồn cảm hứng vô tận để CCB Lương Sỹ Vui say sưa trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay. Với ngôn ngữ kể chuyện giản dị, trong sáng, dẫn chứng thuyết phục, buổi nói chuyện về truyền thống của CCB Lương Sỹ Vui đã đưa các em học sinh Trường Tiểu học Quảng Ninh ngược dòng lịch sử trở về với những tháng năm hào hùng của quân và dân ta trên mảnh đất Thành cổ xưa.

Xác định giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội CCB xã Quảng Ninh đã mời báo cáo viên là những nhân chứng lịch sử, có thành tích trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết và trách nhiệm để giáo dục cho tuổi trẻ xã nhà những giá trị to lớn về lịch sử dân tộc. Thông qua nhiều cách làm đa dạng như thắp nến tri ân, nói chuyện truyền thống, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động ngoại khóa... các nhân chứng lịch sử đã tái hiện lại những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, những câu chuyện chiến trường, tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân, dân trong lửa đạn chiến tranh. Ngoài những câu chuyện về lịch sử, các CCB còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội... cho đoàn viên, thanh niên và các em học sinh.

Sinh ra và lớn lên trong thời bình, dù không được chứng kiến các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nhưng qua những câu chuyện chân thực, lôi cuốn, đầy xúc động từ những người đã từng vào sinh ra tử, tuổi trẻ xã Quảng Yên đã cảm nhận sâu sắc, đầy đủ về những thiên sử vàng lấp lánh chiến công của quân và dân ta. Đó mãi là niềm tự hào để Hội CCB và Đoàn thanh niên xã Quảng Yên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng.

Vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước hàng năm như chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975, Ngày Thành lập Đảng (3/2), hay Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12)... tuổi trẻ xã Quảng Yên lại háo hức nghe các CCB kể lại những câu chuyện chiến trường, những người con quê hương Thanh Hóa đã hết lòng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những “đài hoa chiến thắng”.

Rời xa chiến trường khốc liệt, rời xa mái nhà quân đội để nghỉ chế độ đã nhiều năm nhưng tình yêu với lịch sử dân tộc trong lòng CCB Hoàng Đại Thắng ở xã Quảng Yên chưa bao giờ nguội tắt. Bởi thế mà nhiều năm qua, ông đã miệt mài “tiếp lửa” truyền thống cho biết bao thế hệ, để những trang sử vàng của dân tộc luôn được tỏa sáng. Để có được cách truyền tải phù hợp, sinh động, tránh sáo mòn, đơn điệu, thu hút được nhiều người nghe, ngoài chia sẻ những câu chuyện lịch sử xúc động, CCB Hoàng Đại Thắng luôn có phần giao lưu sôi nổi để các em học sinh đặt câu hỏi, trao đổi kiến thức về lịch sử, về sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố kiến thức lịch sử và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.

Hiện nay, công nghệ thông tin, truyền thông ngày càng phát triển nhanh, tác động mạnh đến đời sống của giới trẻ. Vì vậy, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Hội CCB tỉnh triển khai chương trình phối hợp về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2022-2025 các cấp hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức được 152 buổi gặp mặt, tọa đàm giữa những nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, các CCB đã miệt mài bồi đắp lý tưởng cách mạng, giúp các em cảm nhận rõ hơn về những câu chuyện người thật, việc thật rất ấn tượng, từ đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Minh Khôi