Phản biện Đề án “Phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Sáng 14/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phản biện Đề án “Phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Hội thảo khoa học phản biện Đề án “Phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Căn cứ vào dự thảo Đề án “Phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035” và các tài liệu có liên quan được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi đến Liên hiệp hội; ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các chuyên gia, Liên hiệp hội đã xây dựng thành báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện Đề án.

Báo cáo nêu rõ, dự thảo Đề án được xây dựng công phu, bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về phát triển GD&ĐT; phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng và xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho sự phát triển của ngành GD&ĐT Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, một số nội dung trong dự thảo còn dàn trải; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần được lượng hóa rõ ràng; tên, kết cấu, bố cục của dự thảo cần tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại để đảm bảo thống nhất, khoa học.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích thực trạng hệ thống GD&ĐT Thanh Hóa; bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035...

Bên cạnh đó, các ý kiến phản biện đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và khả thi của Đề án, như nghiên cứu điều chỉnh tên gọi, bố cục và phạm vi thực hiện Đề án; bổ sung các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn gắn với yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới giáo dục, sự thay đổi về dân số, lao động việc làm và đặc điểm vùng miền của tỉnh...

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn những “điểm nghẽn” của giáo dục Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các chuyên gia là căn cứ để đơn vị soạn thảo hoàn thiện Đề án đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Linh Hương