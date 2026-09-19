Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng nụ cười vùng cao

Chiều 19/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng nụ cười vùng cao” tại Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng, xã Yên Thắng, mang đến một mùa trung thu ấm áp, vui tươi cho thiếu nhi địa phương.

Các đại biểu cùng chung vui “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng nụ cười vùng cao” với các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình tình nguyện “Vì cộng đồng năm 2026”, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ ngành y tế; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Y tế, Đoàn Thanh niên Sở, Hội Công tác xã hội Thanh Hóa cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng.

Các em học sinh hào hứng với bữa tiệc trong chương trình.

Tại chương trình, lần đầu tiên các em nhỏ được trải nghiệm tiệc buffet ngay tại trường. Bữa tiệc đặc biệt do các thành viên đoàn thiện nguyện phối hợp với các cô giáo Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho học sinh vùng khó.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, gần 500 học sinh, thiếu nhi được tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi, rước đèn, phá cỗ Trung thu, giao lưu cùng các đoàn viên, thanh niên.

Đoàn công tác trao quà cho các em học sinh.

Đoàn đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời trao nhiều phần quà cho các em học sinh tham gia chương trình.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường trao quà của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế tặng Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế trao tặng Trường Tiểu học và THCS Yên Thắng 1 tivi 65 inch phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường.

“Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng nụ cười vùng cao” không chỉ mang đến niềm vui trung thu cho các em nhỏ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa, tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em và người dân ở những địa bàn còn khó khăn.

Tô Hà