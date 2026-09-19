Trao tặng 10 bộ điều hòa cho Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh

Nhằm chia sẻ khó khăn với đội ngũ y, bác sĩ và người bệnh tại các cơ sở y tế vùng cao, chiều 19/9, Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với Hội Công tác xã hội Thanh Hóa tổ chức Chương trình tình nguyện Vì cộng đồng năm 2026 - "Điều hòa bệnh viện vùng cao” tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh.

Đoàn công tác Sở Y tế trao tặng điều hòa cho Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Sở Y tế và Hội Công tác xã hội Thanh Hóa đã trao tặng 10 bộ điều hòa không khí phục vụ các buồng bệnh nội trú của Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ Quỹ của Đoàn Thanh niên Sở Y tế và nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại chương trình.

Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh là một trong những cơ sở y tế vùng cao còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Việc trao tặng 10 bộ điều hòa là hoạt động thiết thực nhằm góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, điều trị người bệnh, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân khi đến khám, chữa bệnh.

Chương trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa, góp phần cùng các cơ sở y tế vùng cao nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết ngành y tế luôn xác định phương châm “lấy cộng đồng làm mục tiêu phục vụ”, đồng thời thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế vùng cao.

Đồng thời, đề nghị tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh tiếp tục phát huy tinh thần “lương y như từ mẫu”, quản lý, khai thác hiệu quả các trang thiết bị được trao tặng, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng cao.

Nhiều phần quà được trao cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh.

Đoàn công tác trao quà, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện, qua đó chia sẻ những khó khăn, tiếp thêm động lực để người bệnh yên tâm điều trị và phục hồi sức khỏe.

Tô Hà