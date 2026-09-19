Trách nhiệm chi trả 8 tỷ đồng cho Rimario; Chelsea thảm bại trước Brentford

Asiad 20 chính thức khai mạc tại Nhật Bản: Thể thao Việt Nam hướng tới kỳ đại hội rực rỡ; Các kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết Asiad 20; Tương lai của HLV Michael Carrick tại MU: Vẫn an toàn sau chuỗi trận thất vọng ... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (19/9).

Asiad 20 chính thức khai mạc tại Nhật Bản: Thể thao Việt Nam hướng tới kỳ đại hội rực rỡ

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) lần thứ 20 với chủ đề “Nhịp tim hòa điệu” đã chính thức diễn ra lúc 16h ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho (Nagoya, Nhật Bản), quy tụ khoảng 11.000 vận động viên tranh tài ở 43 môn thể thao.

Sân vận động Paloma Mizuho trước lễ khai mạc Asiad 20. Ảnh: Asiad 20

Tham dự đại hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt với 348 vận động viên, tranh tài ở 29 môn thi đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phân chia lực lượng theo 3 nhóm trọng điểm, đoàn đặt mục tiêu vượt qua thành tích kỳ đại hội trước, phấn đấu giành từ 4 đến 6 Huy chương Vàng.

Trọng tâm săn vàng được đặt vào các môn thế mạnh truyền thống như cầu mây, bắn súng, karate và điền kinh, bên cạnh kỳ vọng tạo bất ngờ từ các đội tuyển khác như thể dục dụng cụ, wushu hay U23 bóng đá nam.

U23 Việt Nam là đội có thể tạo bất ngờ tại Asiad 20. Ảnh: VFF

Sự kiện đánh dấu ngày hội lớn của thể thao châu lục, nơi các vận động viên cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trách nhiệm trả 8 tỷ đồng cho Rimario thuộc về ai?

FIFA vừa yêu cầu CLB Thanh Hóa thanh toán khoảng 8 tỷ đồng tiền lương, thưởng và lót tay cho ngoại binh Rimario, phát sinh từ giai đoạn 2023 - 2024 khi đội bóng còn dưới sự tài trợ của Tập đoàn Đông Á của ông Cao Tiến Đoan.

FIFA yêu cầu CLB Thanh Hóa thanh toán khoảng 8 tỷ đồng tiền lương, thưởng và lót tay cho ngoại binh Rimario.

Sau khi ông Đoan vướng vòng lao lý vào tháng 8/2025 khiến đội bóng lâm vào khủng hoảng tài chính, CLB đã tiến hành chuyển giao sang đơn vị quản lý mới do doanh nhân Lê Xuân Tưởng làm chủ tịch.

Đáng chú ý, trong cuộc họp bàn giao dưới sự chủ trì của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đại diện ban lãnh đạo cũ là ông Cao Hoàng Đức đã chính thức nhận trách nhiệm xử lý các án phạt và khoản nợ của FIFA trước khi chuyển giao. Do đó, trách nhiệm giải quyết khoản tiền khủng cho Rimario thuộc về phía quản lý cũ.

Các kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết Asiad 20

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, U23 Việt Nam hiện có 4 điểm, vươn lên đứng thứ hai bảng C môn bóng đá nam Asiad 20. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm quyền tự quyết cao và đứng trước những kịch bản rõ ràng để lọt vào tứ kết ở lượt trận cuối gặp đội đầu bảng U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Philippines vào chiều 18/9. Ảnh: GMAnetwork

Cụ thể, nếu giành chiến thắng hoặc cầm hòa Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất hoặc nhì bảng mà không cần bận tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Kuwait và Philippines.

Trong trường hợp để thua Uzbekistan, cửa đi tiếp vẫn rộng mở nếu Kuwait không thắng Philippines. Ngay cả khi Kuwait thắng, Việt Nam vẫn có thể đi tiếp dựa vào chỉ số phụ, nơi chúng ta đang tạm chiếm ưu thế lớn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với -2).

Tương lai của HLV Michael Carrick tại MU: Vẫn an toàn sau chuỗi trận thất vọng

Sau thất bại 2-3 trước Brighton tại Carabao Cup và chuỗi trận khởi đầu kém ấn tượng, áp lực đang đè nặng lên vai HLV Michael Carrick tại Manchester United.

Carrick trải qua chuỗi trận không vui cùng MU. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo TeamTalk và The Athletic, ban lãnh đạo INEOS cùng Giám đốc bóng đá Jason Wilcox vẫn đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia 45 tuổi và chưa có ý định sa thải.

Carrick còn hợp đồng đến năm 2028, chủ động nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đội bóng và khẳng định đang tập trung tìm giải pháp khắc phục, hướng tới trận đấu quan trọng gặp Fulham sắp tới.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đối mặt khủng hoảng niềm tin tại tuyển Anh

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng trong phòng thay đồ tuyển Anh sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

Nhiều trụ cột tỏ ra bất mãn với các quyết định chiến thuật và việc ông né tránh trách nhiệm, kết hợp cùng phát ngôn gây tranh cãi rằng lối chơi kiểm soát bóng “không thuộc ADN bóng đá Anh”.

Dù vậy, chiến lược gia người Đức khẳng định vẫn nhận được sự đảm bảo tương lai từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và chưa gặp phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Dẫu thế, Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại sự ủng hộ trọn vẹn từ nội bộ “Tam Sư”.

Chelsea thảm bại 0-3 trước Brentford, tiếp tục khởi đầu bất ổn dưới thời Xabi Alonso

Chelsea đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 ngay trên sân của Brentford tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, kéo dài khởi đầu bất ổn dưới thời HLV Xabi Alonso.

Chelsea rơi xuống vị trí thứ bảy với bảy điểm sau năm trận.

Dù tung ra đội hình xuất phát giàu kinh nghiệm nhưng thiếu sự gắn kết do vắng Joao Pedro, “The Blues” bế tắc trong hiệp 1 trước khi sụp đổ sau giờ nghỉ. Lần lượt Jaidon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho lập công mang về chiến thắng lịch sử trên sân nhà cho Brentford kể từ năm 1938.

Thất bại này khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ bảy với 7 điểm sau năm trận, đồng thời tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi chưa thể giữ sạch lưới.

HS