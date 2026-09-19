Trao 390 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 19/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và UBND phường Tĩnh Gia tổ chức chương trình “Trung thu ấm áp - Lan tỏa yêu thương”, trao quà cho học sinh mồ côi, khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn (cũ).

Các đại biểu dự chương trình trao quà.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự chương trình.

Theo kế hoạch, chương trình trao 390 suất quà cho 390 trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 200 nghìn đồng. Tổng kinh phí trao tặng là 468 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng nhà tài trợ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn (cũ).

Tại Trung tâm Hội nghị phường Tĩnh Gia, Ban Tổ chức đã trao 360 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 10 xã, phường: Tĩnh Gia, Nghi Sơn, Hải Bình, Ngọc Sơn, Hải Lĩnh, Đào Duy Từ, Trúc Lâm, Tân Dân, Trường Lâm, Các Sơn.

Những phần quà được trao đúng dịp đầu năm học 2026-2027 và Tết Trung thu góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng nhà tài trợ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Hy vọng.

Tại Trung tâm Hy vọng, 30 suất quà được trao cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, hỗ trợ tại đây, góp phần mang đến cho các em niềm vui, sự động viên trong dịp Tết Trung thu.

Thông qua chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và tạo thêm nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trần Hằng