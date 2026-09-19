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Xã Kim Tân sạt lở đồi Đa Đụn, di dời khẩn cấp 3 hộ dân

Hải Đăng - Khánh Trình
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/9, theo thông tin từ UBND xã Kim Tân, sau nhiều ngày mưa lớn, nguồn nước ngầm thẩm thấu từ trên các sườn đồi cao đã gây sạt lở hàng trăm khối đất đá vào nhà 3 hộ dân thuộc thôn 4 Thành Trực, xã Kim Tân.

Xã Kim Tân sạt lở đồi Đa Đụn, di dời khẩn cấp 3 hộ dân

Chiều 19/9, theo thông tin từ UBND xã Kim Tân, sau nhiều ngày mưa lớn, nguồn nước ngầm thẩm thấu từ trên các sườn đồi cao đã gây sạt lở hàng trăm khối đất đá vào nhà 3 hộ dân thuộc thôn 4 Thành Trực, xã Kim Tân.

Xã Kim Tân sạt lở đồi Đa Đụn, di dời khẩn cấp 3 hộ dân

Đất từ sườn đồi tràn xuống, vùi lấp toàn bộ công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi và sạt vào khu vực nhà ở các hộ dân.

Theo đó, khu vực phía sau nhà các gia đình ông Bùi Văn Sung, Bùi Văn Nầm và Quách Văn Hòa đã xuất hiện nhiều điểm sạt trượt. Đất từ sườn đồi tràn xuống, vùi lấp toàn bộ công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi và sạt vào khu vực nhà ở. Khối lượng đất lớn, trong khi thời tiết tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, gây mất an toàn cho người và tài sản.

Xã Kim Tân sạt lở đồi Đa Đụn, di dời khẩn cấp 3 hộ dân

Vị trí sạt lở kéo dài.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Kim Tân đã huy động lực lượng chức năng phối hợp với thôn 4 Thành Trực khẩn trương kiểm tra hiện trường, tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước mắt, người già, trẻ em cùng một số tài sản thiết yếu của 3 hộ đã được sơ tán đến Nhà văn hóa thôn 4 Thành Trực để bảo đảm an toàn.

Xã Kim Tân sạt lở đồi Đa Đụn, di dời khẩn cấp 3 hộ dân

Các lực lượng của xã Kim Tân đang tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực sạt lở.

Hiện, các lực lượng của xã Kim Tân đang tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực sạt lở, rà soát mức độ ảnh hưởng và nguy cơ phát sinh các điểm sạt trượt mới để có phương án xử lý, ứng phó kịp thời. Người dân được khuyến cáo không quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Hải Đăng - Khánh Trình

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