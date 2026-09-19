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Sạt lở taluy dương Quốc lộ 217 tại xã Na Mèo, giao thông bị chia cắt

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 15h chiều 19/9, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua khu 83, bản Na Mèo, xã Na Mèo đã xảy ra sự cố sạt lở taluy dương khiến tuyến đường tạm thời bị chia cắt

Sạt lở taluy dương Quốc lộ 217 tại xã Na Mèo, giao thông bị chia cắt

Khoảng 15h chiều 19/9, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua khu 83, bản Na Mèo, xã Na Mèo đã xảy ra sự cố sạt lở taluy dương khiến tuyến đường tạm thời bị chia cắt

Sạt lở taluy dương Quốc lộ 217 tại xã Na Mèo, giao thông bị chia cắt

Hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống Quốc lộ 217 tại xã Na Mèo gây ách tắc giao thông.

Vụ sạt lở đã làm khoảng 100m3 đất đá và cây cối tràn xuống toàn bộ phần lòng đường khiến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể đi qua.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Na Mèo đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng lập chốt 2 đầu điểm sạt, không cho người và phương tiện lưu thông qua.

Xã đã báo cáo Sở Xây dựng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án giải tỏa ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Đình Hà

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