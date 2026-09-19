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Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027.

Không để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập

Về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 9481/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 9 năm 2026, văn bản số 467/TB-VPCP ngày 10 tháng 9 năm 2026; trong đó lưu ý:

Tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026.

Khẩn trương rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29 tháng 8 năm 2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2026; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2026./.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/hoan-thanh-viec-cung-ung-sach-giao-khoa-va-bao-cao-thu-tuong-chinh-phu-truoc-ngay-22-9-2026-102260919121741737.htm

Từ khóa:

#Chỉ đạo #Thủ tướng chính phủ #Nguồn lực #Học sinh #Học tập #huy động #Bộ giáo dục và đào tạo #Chương trình giáo dục #lê minh hưng

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