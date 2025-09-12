Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Trần Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12/9, tại xã Thọ Phú, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo xã Thọ Phú và nhà tài trợ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, hơn 50 suất quà đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các em vơi bớt khó khăn, tự tin bước vào năm học mới với nhiều nỗ lực và quyết tâm.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên được Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai tại các địa phương. Trong đó, xã Thọ Phú là địa phương hiện còn nhiều học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà cho hơn 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thọ Phú

Các em học sinh nhận quà tại chương trình.

Sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và các tổ chức xã hội đã góp phần tiếp thêm động lực, nâng bước các em học sinh tiếp tục đến trường; đồng thời lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, khẳng định sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trần Hằng

Chợ vùng biên Chiềng Nưa

Chợ vùng biên Chiềng Nưa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Buổi sớm mai, khi dòng sông Mã vẫn lặng lẽ cuộn chảy và mây bồng bềnh bay, bao phủ trên những ngọn núi, thì bên cầu Chiềng Nưa bắc qua sông Mã nối 2 xã Trung Lý và Mường Lý bà con các bản và khu vực lân cận đã rộn rã cùng nhau xuống chợ để mua bán, giao lưu.
