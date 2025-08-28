(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, chiều ngày 28/8, Hội LHPN xã Quảng Ninh đã tổ chức trao quà cho 32 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày tựu trường. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ.

Trao 32 suất quà cho trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Ninh

Thực hiện phong trào “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, chiều ngày 28/8, Hội LHPN xã Quảng Ninh đã tổ chức trao quà cho 32 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày tựu trường. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo địa phương, nhà hảo tâm trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 32 suất quà cho trẻ mồ côi khó khăn đang học tại các trường trên địa bàn xã. Tổng trị giá 18 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Đại Dũng (Trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) đã trao 5 phần quà và 3 chiếc xe đạp cho 3 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp thêm động lực để trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Lê Hà


