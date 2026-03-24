Tổng tuyển cử Đan Mạch: Thủ tướng Frederiksen đối mặt thách thức lớn

Cử tri Đan Mạch đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3, trong bối cảnh Thủ tướng Mette Frederiksen tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba giữa áp lực kinh tế trong nước và những tranh cãi liên quan đến Greenland.

Người dân tại một điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử quốc hội, tại Tòa thị chính Aarhus ở Aarhus, Đan Mạch, ngày 24 tháng 3 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Cử tri Đan Mạch ngày 24/3 đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá chịu tác động đồng thời từ các vấn đề đối nội và diễn biến quốc tế. Thủ tướng Mette Frederiksen, 48 tuổi, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, song phải đối mặt với sự suy giảm ủng hộ khi chi phí sinh hoạt tăng cao và tâm lý mệt mỏi của cử tri sau gần 7 năm cầm quyền.

Bà Frederiksen đã kêu gọi bầu cử sớm hơn thời hạn tháng 10, trong bối cảnh mức độ ủng hộ từng gia tăng khi căng thẳng liên quan đến vấn đề Greenland leo thang hồi đầu năm. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đã dịu lại trên kênh ngoại giao và nhường chỗ cho các mối quan tâm trong nước như đề xuất đánh thuế tài sản và tranh luận về chính sách nhập cư.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Frederiksen nhấn mạnh kinh nghiệm lãnh đạo trong giai đoạn nhiều biến động, cam kết giúp Đan Mạch xử lý quan hệ với Washington cũng như tham gia vào phản ứng chung của châu Âu trước xung đột tại Ukraine. Bà khẳng định những lập trường rõ ràng, trong đó có việc Greenland “không phải để bán”, là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Người dân đi ngang qua một tờ rơi quảng cáo tranh cử của bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch và lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 23 tháng 3 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Một bộ phận cử tri đánh giá bà Frederiksen là nhà lãnh đạo phù hợp trong thời điểm khó khăn, trong khi số khác cho rằng phong cách điều hành của bà quá cứng rắn. Dù tỷ lệ ủng hộ đã phục hồi, khối cánh tả vẫn được dự báo không đạt đa số trong Quốc hội gồm 179 ghế.

Trong khi đó, phe trung hữu do Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen dẫn dắt đang tìm cách củng cố lực lượng, còn cựu Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen, lãnh đạo đảng ôn hòa, được xem là nhân tố có thể quyết định việc thành lập chính phủ mới. Việc ông lựa chọn liên kết với khối nào có thể định hình cục diện chính trị sau bầu cử.

Tổng cộng có 12 đảng tham gia tranh cử, cùng với 4 ghế dành cho đại diện từ Greenland và quần đảo Faroe, có thể đóng vai trò then chốt. Giới quan sát theo dõi sát diễn biến tại Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch đang thảo luận với Mỹ và chính quyền địa phương về các định hướng chính sách trong tương lai.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h sáng và đóng cửa lúc 20h cùng ngày, với kết quả sơ bộ dự kiến được công bố ngay sau đó.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters