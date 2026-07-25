Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm Syria lần đầu tiên sau 17 năm

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến thủ đô Damascus của Syria vào ngày 25/7, trong chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới quốc gia này kể từ năm 2009.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres tới Syria trong chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Liên hợp quốc sau 17 năm. Ảnh: SyriaPress.

Chuyến thăm của ông Antonio Guterres đánh dấu lần đầu tiên một Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Damascus kể từ sau chuyến công du của cựu Tổng Thư ký Ban Ki-moon vào năm 2009.

Theo chương trình làm việc, ông Guterres tiến hành hội đàm với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa và Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani, đồng thời gặp gỡ đại diện các tổ chức xã hội dân sự và các thiết chế cộng đồng địa phương.

Ngoài các hoạt động ngoại giao, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng sẽ tới thăm thực địa Lực lượng Quan sát Phân tách của Liên Hợp Quốc (UNDOF) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, nhằm kiểm tra hoạt động của phái bộ trong việc giám sát thực thi các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Syria và Israel.

Chuyến thăm được xem là một cột mốc mới trong tiến trình chuyển đổi của Syria sau khi lực lượng nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào cuối năm 2024, chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ năm 2011 và mở ra giai đoạn chuyển tiếp dưới sự điều hành của chính quyền mới do các lực lượng Hồi giáo lãnh đạo.

Phó Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria Claudio Cordone cho biết, chuyến thăm của Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ tái khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc đồng hành và hỗ trợ chính phủ cũng như người dân Syria trong giai đoạn mang tính bước ngoặt của lịch sử đất nước này.

Trong khi đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để Tổng Thư ký Antonio Guterres trực tiếp chứng kiến những kỳ vọng cũng như những thách thức mà Syria đang đối mặt trong tiến trình chuyển đổi chính trị và phục hồi đất nước, đồng thời đánh giá những hệ lụy lâu dài do cuộc xung đột kéo dài để lại.

Chuyến công du diễn ra ngay sau khi Syria đạt được điều mà các quan chức Liên Hợp Quốc gọi là “một dấu mốc về thể chế” trong giai đoạn chuyển tiếp, với việc Quốc hội Nhân dân Syria lần đầu tiên được triệu tập và Tòa án Hiến pháp Tối cao gồm bảy thành viên chính thức được thành lập, trong đó có hai nữ thẩm phán.

Quốc hội chuyển tiếp Syria tổ chức phiên họp đầu tiên hôm 12 tháng 7 năm 2026. Ảnh: SANA.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22/7, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Olabi nhấn mạnh đây là “những trụ cột nền tảng để xây dựng các thiết chế nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp.”

Tuy nhiên, tiến trình chuyển đổi của Syria vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các đợt bạo lực sắc tộc nghiêm trọng trong thời gian qua đã làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh và khả năng bảo vệ các cộng đồng thiểu số tại nước này.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Anadolu