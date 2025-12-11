Tổng thống Zelensky: Ukraine thống nhất các điểm chính của kế hoạch tái thiết hậu xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố ông đã có một "cuộc thảo luận hiệu quả" về việc tái thiết và phục hồi kinh tế của Ukraine với phía Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

Việc tiến hành tái thiết Ukraine đã trở thành một yếu tố quan trọng trong các cuộc thảo luận về một giải pháp hòa bình, cùng với các đảm bảo an ninh và những lo ngại về lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đã nhất trí về các điểm chính của kế hoạch tái thiết hậu xung đột trong các cuộc đàm phán với con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các quan chức cấp cao khác của Mỹ.

Ông Zelensky nói: "Các nguyên tắc của văn kiện kinh tế hoàn toàn rõ ràng và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với phía Mỹ. Một nguyên tắc chung quan trọng là để công cuộc tái thiết đạt chất lượng cao và tăng trưởng kinh tế sau xung đột này trở nên hữu hình, an ninh thực sự phải là cốt lõi. Khi có an ninh, mọi thứ khác cũng sẽ có."

Ông Zelensky cùng với các quan chức khác của Ukraine đã tham gia các cuộc thảo luận và cho biết công việc đang được tiến hành đối với một “văn kiện cơ bản” gồm 20 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức Ukraina khác thảo luận với các quan chức Mỹ hôm 10 tháng 12 năm 2025. Ảnh: The Odessa Journal.

Một điểm then chốt trong kế hoạch tái thiết là việc thành lập một quỹ đầu tư cho các lĩnh vực bao gồm kim loại hiếm, vốn được Mỹ quan tâm, và Thủ tướng Yulia Svyrydenko đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập quỹ này.

Theo nguồn tin từ Báo Financial Times, các nhà đàm phán Mỹ đã đề nghị Tổng thống Ukraine Zelensky phản hồi về đề xuất hòa bình trong một vài ngày tới và Tổng thống Donald Trump hy vọng có thể đạt được thỏa thuận trước Giáng Sinh. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky được cho là đã nói với các đặc phái viên Mỹ rằng ông cần thời gian để tham khảo ý kiến các đối tác châu Âu của Kiev.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về những nỗ lực hòa bình mới nhất của Washington nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, điều mà các nước này cho là “một thời điểm quan trọng” trong quá trình này.

Trong khi đó, theo thông báo của phủ tổng thống Pháp, các thành viên của nhóm “Liên minh các quốc gia sẵn sàng” ủng hộ Ukraine, do các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu dẫn đầu, sẽ có cuộc gặp vào ngày 11/12.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/Reuters