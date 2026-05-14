Tổng thống Zelensky: Nga phóng ít nhất 800 UAV vào Ukraine trong ngày 13/5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phóng ít nhất 800 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban ngày nhằm vào khoảng 20 khu vực trên lãnh thổ Ukraine ngày 13/5. Đây được xem là một trong những đợt tấn công kéo dài nhất kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 4 năm.

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp của Ukraine đang nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Ảnh: AP

Theo ông Volodymyr Zelensky, cuộc tấn công bắt đầu vào giữa buổi sáng và kéo dài nhiều giờ, đồng thời mở rộng phạm vi từ thủ đô Kyiv, thành phố Lviv ở phía tây gần biên giới Ba Lan cho tới cảng Odesa trên Biển Đen, cùng nhiều khu vực dân cư khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NBC News

Trong phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang tiếp tục đánh chặn các đợt tấn công, đồng thời cáo buộc Nga tìm cách gây quá tải hệ thống phòng không. Ông cảnh báo, nguy cơ tiếp tục xuất hiện các đợt tấn công bằng tên lửa sau các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài nhất nhằm vào Ukraine, kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì chú ý.

Cùng lúc, quốc gia láng giềng bày tỏ phản ứng. Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết chính phủ mới đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối các vụ tấn công gần biên giới, thể hiện lập trường cứng rắn hơn so với chính quyền trước.

Trong khi đó, Nga giữ lập trường cứng rắn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn yêu cầu Ukraine rút quân khỏi bốn khu vực gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia. Ông nhấn mạnh nếu điều kiện này được đáp ứng, có thể tiến tới ngừng bắn và đàm phán.

Các phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng xung đột sắp kết thúc tiếp tục thu hút chú ý, dù chưa có chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa tạo được đột phá, trong khi châu Âu vẫn cân nhắc khả năng mở lại đối thoại với Nga sau thời gian dài áp đặt trừng phạt.

Minh Phương

Nguồn: AP, Euronews