Tổng thống Zelensky: Chiến sự Trung Đông kéo dài có thể làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể tiếp tục làm suy giảm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington dịch chuyển và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung các tên lửa phòng không Patriot đặc biệt quan trọng.

Phát biểu nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, ông Zelensky nói: “Chúng tôi phải thừa nhận rằng hiện nay chúng tôi không phải là ưu tiên. Đó là lý do tôi lo ngại cuộc chiến với Iran kéo dài sẽ khiến chúng tôi nhận được ít hỗ trợ hơn”.

Các cuộc đàm phán gần đây do Mỹ làm trung gian giữa đại diện Moskva và Kiev đã kết thúc vào tháng 2 mà chưa đạt đột phá. Ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn duy trì liên lạc với các nhà đàm phán Mỹ về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và tiếp tục thúc đẩy các bảo đảm an ninh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, theo ông, ngay cả các cuộc thảo luận này cũng phản ánh sự suy giảm mức độ quan tâm đối với Ukraine.

Mối quan ngại cấp bách nhất của Ukraine hiện nay là các hệ thống Patriot yếu tố then chốt để đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga trong khi Kiev chưa có giải pháp thay thế hiệu quả. Theo ông Zelensky, các hệ thống này vốn đã không được cung cấp với số lượng đủ lớn, và nếu chiến sự với Iran không sớm kết thúc, “gói hỗ trợ vốn không lớn đối với chúng tôi sẽ ngày càng thu hẹp theo thời gian.” Tổng thống Zelensky cho biết ông kỳ vọng các đối tác châu Âu sẽ hỗ trợ Ukraine mua thêm hệ thống Patriot, dù nguồn cung hạn chế và năng lực sản xuất của Mỹ còn thấp.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho rằng Nga đang hưởng lợi kinh tế từ diễn biến tại Trung Đông, trong đó có việc nới lỏng hạn chế các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga.

Để duy trì sự chú ý của cộng đồng quốc tế, ông Zelensky đề xuất chia sẻ kinh nghiệm thực địa của Ukraine với Mỹ và các đồng minh nhằm phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công từ Iran. Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ này với các quốc gia Arab vùng Vịnh bao gồm UAV đánh chặn và UAV trên biển. Đổi lại, các nước này có thể hỗ trợ Ukraine “các tên lửa chống tên lửa đạn đạo”. Ông cũng đề xuất Ukraine có thể tham gia bảo đảm an ninh các tuyến thương mại toàn cầu, bao gồm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, dựa trên kinh nghiệm bảo vệ hành lang hàng hải ở Biển Đen.

Ông Zelensky ngày 5/4 đã có chuyến thăm chính thức Syria sau khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội X, ông cho biết đã trao đổi với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa về tình hình Trung Đông và Ukraine, cũng như bày tỏ “quan tâm mạnh mẽ đến việc trao đổi kinh nghiệm quân sự và an ninh.”

Thanh Vân

Nguồn AP.