Tổng thống Ukraine tiếp Bộ trưởng Lục quân Mỹ, kỳ vọng sớm thảo luận kế hoạch hoà bình với ông Trump

Ngày 20-11 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tại thủ đô Kiev của Ukraine. Tại buổi tiếp, ông Zelensky cho biết sẵn sàng phối hợp với Mỹ về một kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và ông kỳ vọng sẽ thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Donald Trump trong những ngày tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tại thủ đô Kyev vào thứ Năm 20/11/2025, trong một bức ảnh do chính phủ Ukraine công bố. Ảnh: Getty Images

Văn phòng tổng thống Ukraine cũng cho biết ông Zelensky đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình mới đồng thời nói rằng Ukraine và Washington sẽ cùng hợp tác thực hiện các nội dung của kế hoạch. Ông Zelensky viết trên Telegram: “Các nhóm của chúng tôi - Ukraine và Mỹ sẽ cùng làm việc về các điểm trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng cho một quá trình làm việc mang tính xây dựng, thẳng thắn và khẩn trương”.

Văn phòng của ông Zelensky không bình luận trực tiếp về nội dung kế hoạch gồm 28 điểm, vốn chưa được công bố, nhưng cho biết tổng thống Ukraine đã “nêu rõ những nguyên tắc cốt lõi quan trọng đối với người dân của chúng tôi”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll tỏ ra “rất lạc quan” sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky. Ảnh AFP

Về phía Mỹ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll tỏ ra “rất lạc quan” sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky để thảo luận về kế hoạch hòa bình mới của Mỹ. Đây là lời công bố chính thức đầu tiên từ Nhà Trắng về bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ. Mặc dù từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng bà Leavitt phủ nhận khả năng đề xuất này sẽ gây bất lợi cho Ukraine. Bà nói: “Đây là một kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine, và chúng tôi tin rằng cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Và chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để thực hiện nó”.

Bà cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã “âm thầm” xây dựng dự thảo kế hoạch hòa bình trong vòng 1 tháng. Bản dự thảo “đang được xúc tiến và có thể thay đổi”, song nhận được “sự ủng hộ của Tổng thống Trump”.

Cũng trong ngày 20/11, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố các đề xuất giải quyết xung đột đang được xây dựng có tính đến lập trường của cả Nga và Ukraine. Theo ông, “để đạt được hòa bình lâu dài, cả hai bên phải đưa ra những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết”. Ngoại trưởng Mỹ cho hay Washington sẽ tiếp tục xây dựng gói biện pháp dựa trên ý kiến đóng góp từ tất cả các bên tham gia quá trình đàm phán.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có gì để bổ sung ngoài lập trường mà Tổng thống Vladimir Putin đã nêu tại hội nghị với Tổng thống Trump vào tháng 8 rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ của xung đột”.

Theo truyền thông Mỹ, bản dự thảo kế hoạch hòa bình hiện có 28 điểm, bao gồm các nhượng bộ lãnh thổ đáng kể từ Ukraine, giảm mạnh lực lượng vũ trang, giới hạn sử dụng một số loại vũ khí tầm xa, và có thể loại trừ việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sau khi ngừng bắn. Các tiết lộ về kế hoạch này đã vấp phải phản ứng mạnh từ các quan chức châu Âu, lo ngại bị bỏ ngoài quá trình đàm phán và cho rằng một số điều khoản có lợi cho Nga. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas nhấn mạnh rằng, bất kỳ kế hoạch hòa bình khả thi nào cũng cần có sự ủng hộ của Ukraine và châu Âu.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.