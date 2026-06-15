Tổng thống Ukraine điện đàm với Tổng thống Mỹ về triển vọng hòa bình

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để trao đổi về các nỗ lực hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm giữa Ukraine và Nga, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên lần thứ 56, tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp đăng trên Telegram ngày 14/6, ông Zelensky cho biết đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Trump và cảm ơn sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev trong thời gian qua. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về tình hình chiến sự, các biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình cũng như vai trò của các đối tác quốc tế trong các nỗ lực ngoại giao.

Ông Zelensky nói đã cập nhật cho Tổng thống Trump về những diễn biến mới trên chiến trường và cho rằng vị thế của Ukraine đã được cải thiện trong thời gian gần đây. Theo tổng thống Zelensky, một số sáng kiến đang được thảo luận có thể góp phần đưa các bên tiến gần hơn tới giải pháp hòa bình.

Trong bài phát biểu qua video cùng ngày, Tổng thống Ukraine cho biết, ông và Tổng thống Trump đã nhất trí gặp trực tiếp bên lề các cuộc họp của G7 tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp. Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ủng hộ từ Mỹ và các đồng minh châu Âu đối với những nỗ lực tìm kiếm hòa bình.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 483 UAV và 14 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày qua. Ảnh: Tass

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 cho biết các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 483 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine và đánh chặn 14 quả bom dẫn đường trong vòng 24 giờ qua. Moscow cho rằng đây là một trong những đợt đánh chặn quy mô lớn gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu về những tổn thất mà nước này tuyên bố đã gây ra cho lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về các con số này và cho rằng những thống kê do các bên tham chiến công bố cần được kiểm chứng độc lập. Xung đột Nga – Ukraine đã bước sang năm thứ năm, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy song song với các hoạt động quân sự diễn ra trên thực địa.

Lê Hà.