Tổng thống Ukraine: Có bằng chứng Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mới đây cho biết, cơ quan tình báo quân sự nước này đã thu thập được những bằng chứng “không thể chối cãi” cho thấy Nga tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Iran, qua đó có thể làm gia tăng bất ổn và kéo dài căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo tình báo quân sự ngày 23/3, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh Nga đang sử dụng năng lực tình báo tín hiệu (SIGINT) và tình báo điện tử (ELINT), kết hợp với dữ liệu thu thập được thông qua hợp tác với các đối tác trong khu vực, để hỗ trợ Iran nâng cao hiệu quả trong việc xác định và tấn công mục tiêu.

Trong thông điệp video hàng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bằng chứng về hoạt động này “ngày càng rõ ràng và cụ thể hơn”, đồng thời cảnh báo rằng việc chia sẻ thông tin tình báo không chỉ làm gia tăng năng lực quân sự của Iran mà còn có thể kéo dài diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông.

Ông Zelenskiy nhấn mạnh: “ hoạt động gây bất ổn này cần phải được ngăn chặn. Tất cả các quốc gia có trách nhiệm đều có lợi ích trong việc bảo đảm an ninh và ngăn ngừa những hệ lụy nghiêm trọng hơn”.

Tổng thống Ukraine tuyên bố có bằng chứng Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran. Ảnh: AFP.

Theo Tổng thống Ukraine, những diễn biến này đã bắt đầu tác động đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng. Ông cho rằng các phản ứng tiêu cực từ thị trường đang làm gia tăng áp lực đối với nguồn cung nhiên liệu ở nhiều quốc gia, trong bối cảnh khu vực Trung Đông vốn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng thế giới.

Giới phân tích nhận định, nếu các thông tin được xác thực, việc chia sẻ dữ liệu tình báo, đặc biệt là hình ảnh vệ tinh và thông tin mục tiêu, có thể giúp Iran cải thiện đáng kể độ chính xác trong các hoạt động quân sự, qua đó làm thay đổi tương quan trên thực địa.

Hiện chưa có xác nhận độc lập từ các bên thứ ba về các bằng chứng mà Ukraine đưa ra. Tuy nhiên, các diễn biến mới đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và nhạy cảm.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.