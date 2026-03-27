Tổng thống Trump tiết lộ “món quà lớn” từ Iran

Trong một phát biểu đưa ra hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz trong tuần này như một “món quà” dành cho Washington.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26/3. Ảnh: NBC News

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 26/3, Tổng thống Trump tiết lộ phía Iran đã nói: “Chúng tôi sẽ cho phép tám tàu dầu ... và chúng sẽ đi qua vào ngày mai”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ gửi thêm hai tàu nữa”. Và cuối cùng là thành 10 tàu”.

Phát biểu trên của Tổng thống Trump đã trả lời cho các câu hỏi được đặt ra hai ngày trước đó, khi ông lần đầu nói Iran “tặng chúng ta một món quà” liên quan đến dầu khí mà không giải thích thêm.

Công ty phân tích Kpler cho biết, từ ngày 1 - 23/3, các tàu chở hàng hóa chỉ thực hiện 144 lượt qua lại trên tuyến eo biển dài 167 km này, giảm 95% so với mức bình thường thời bình. Trong số đó, có 91 tàu chở dầu và khí đốt, hơn một nửa trong số này đang chở hàng và phần lớn di chuyển theo hướng Đông ra khỏi tuyến đường thủy.

Trong diễn biến liên quan, theo nguồn tin từ Anh ngày 25/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã triển khai một “hệ thống kiểm soát” tại Eo biển Hormuz, yêu cầu các tàu thuyền đi qua phải nộp đầy đủ hồ sơ, nhận mã thông hành và được phía Iran hộ tống theo các tuyến hàng hải được chỉ định trước. Kể từ ngày 13/3, đã có 26 tàu thuyền đi qua eo biển theo cơ chế này.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã triển khai một “hệ thống kiểm soát” tại Eo biển Hormuz. Ảnh: Al jazeera

Nguồn tin cho biết, các công ty vận hành tàu được yêu cầu liên hệ trước với các tổ chức trung gian được chỉ định, có liên hệ với IRGC, để nộp hồ sơ đầy đủ, bao gồm số nhận dạng của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chuỗi sở hữu, danh mục hàng hóa, điểm đến và danh sách đầy đủ thủy thủ đoàn.

Các tổ chức trung gian sau đó sẽ chuyển hồ sơ tới Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC tại tỉnh Hormozgan để tiến hành rà soát liên quan đến các biện pháp trừng phạt, ưu tiên hàng hóa và đánh giá yếu tố địa chính trị. Hiện các tàu chở dầu được ưu tiên xử lý trước. Nếu được chấp thuận, IRGC sẽ cấp mã thông hành và hướng dẫn lộ trình di chuyển.

Khi tiếp cận eo biển, tàu thuyền phải xác minh mã thông hành qua vô tuyến và được tàu dẫn đường hộ tống vào vùng lãnh hải Iran.

Theo các nguồn tin, dù một số doanh nghiệp vận tải biển tỏ ra quan tâm tới hệ thống này, phần lớn các công ty có tàu bị mắc kẹt vẫn từ chối liên hệ với IRGC do lo ngại nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.

Trong một tuyên bố gần đây gửi tới tất cả các quốc gia thành viên IMO, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các tàu thuyền của những quốc gia không đối đầu, không tham gia hoặc ủng hộ các hành động nhằm vào Iran, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn và an ninh đã công bố, có thể được đảm bảo quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng của Iran.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Al jazeera