Tổng thống Trump: “Nhiều tài liệu thú vị” về UFO sẽ sớm được công bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang thúc đẩy quá trình công bố các tài liệu liên quan đến UFO (vật thể bay không xác định).

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc công bố nhằm cung cấp thêm dữ liệu cho công chúng về các hiện tượng trên không chưa được lý giải. Phát biểu tại bang Arizona ngày 18/4 , ông Trump cho biết quá trình rà soát đang diễn ra và đã phát hiện “nhiều tài liệu rất thú vị”, đồng thời nhấn mạnh các nội dung đầu tiên sẽ sớm được công bố.

Trước đó, vào tháng 2, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thúc đẩy giải mật hồ sơ liên quan đến UFO và các giả thuyết về sự sống ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân chưa từng thấy bằng chứng xác thực về công nghệ hay sinh vật ngoài hành tinh, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phân tích nhiều báo cáo trong những năm gần đây.

Theo kênh Sky News, một số chính trị gia Mỹ đã kêu gọi tăng cường minh bạch đối với các tài liệu liên quan đến các hiện tượng dị thường không xác định (UAP), đặc biệt sau khi cựu tổng thống Barack Obama từng đề cập khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

Các báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc cho thấy cơ quan này đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp liên quan đến UAP, trong đó có một số vụ việc cần tiếp tục phân tích do có đặc điểm bất thường. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định chưa phát hiện bằng chứng cho thấy các hiện tượng này có nguồn gốc ngoài hành tinh.

Một báo cáo công bố năm 2024 của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nêu rõ không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chính phủ nước này che giấu thông tin về UFO hay sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Theo đánh giá, phần lớn các trường hợp quan sát được có thể được giải thích là do nhầm lẫn với các vật thể hoặc hiện tượng thông thường.

Việc giải mật các tài liệu lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ hơn bản chất của các hiện tượng chưa xác định, vốn thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận Mỹ và quốc tế trong thời gian qua.

Thu Uyên

Nguồn: Wion