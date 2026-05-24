Tổng thống Trump: Mỹ và Iran tiến gần khuôn khổ thỏa thuận hòa bình về eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một khuôn khổ thỏa thuận hòa bình với Iran đã “phần lớn được đàm phán xong”, trong bối cảnh các cuộc thương lượng với sự trung gian của Pakistan đang ghi nhận tiến triển đáng chú ý. Theo ông Trump, thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận vẫn đang được tiếp tục thảo luận và có thể sớm được công bố. Reuters dẫn các nguồn tin tham gia đàm phán cho biết khuôn khổ đề xuất có thể gồm ba giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến sự, giải quyết khủng hoảng tại eo biển Hormuz và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày cho một thỏa thuận toàn diện hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông đã có cuộc trao đổi tại Phòng Bầu dục với lãnh đạo và quan chức của nhiều quốc gia vùng Vịnh và Trung Đông, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, nhằm thảo luận về tiến trình đàm phán liên quan tới Iran cũng như một bản ghi nhớ mà ông mô tả gắn với mục tiêu “hòa bình”.

Tổng thống Trump cũng cho biết đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi “diễn ra rất tốt đẹp”. Theo ông, những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được tiếp tục thảo luận và sẽ sớm được công bố.

Phía Pakistan nhận định các cuộc tiếp xúc gần đây đã đạt tiến triển “đáng khích lệ”. Iran xác nhận đang hướng tới một bản ghi nhớ nhằm tạo cơ sở chấm dứt xung đột, sau các cuộc gặp giữa giới chức Tehran và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết, nước này và Mỹ đang trong giai đoạn cuối của tiến trình soạn thảo bản ghi nhớ 14 điểm và kết quả sẽ được công bố trong 3-4 ngày tới. Theo ông Baghaei, các nội dung chính bao gồm chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Tehran khẳng định hai bên “chưa đạt được một lộ trình thời gian chung” cho thỏa thuận cuối cùng. Theo kế hoạch đang được thảo luận, sau khi hoàn tất bản ghi nhớ, các bên sẽ bước vào giai đoạn triển khai kéo dài từ 30 đến 60 ngày.

Trong diễn biến khác, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an cáo buộc Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan tham gia và tạo điều kiện cho các hành động quân sự chống Iran. Iran cảnh báo các nước trên sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế và bồi thường đầy đủ cho Tehran đối với “mọi thiệt hại vật chất và tinh thần” phát sinh từ các hành động mà Iran cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Nguồn: Reuters, AA, CNN, Islamtimes