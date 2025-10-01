Tổng thống Trump ký sắc lệnh bảo vệ Qatar: Mỹ gửi thông điệp “cứng” tới Trung Đông

Trong một động thái đầy tính chiến lược, ngày 1/10, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đảm bảo an ninh cho Qatar. Ảnh: The Time of Israel.

Quyết định này không chỉ củng cố mối quan hệ đồng minh, mà còn gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới toàn bộ khu vực Trung Đông - nơi căng thẳng đang leo thang sau vụ không kích của Israel tại Doha hồi đầu tháng 9.

Theo sắc lệnh, Washington sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết, kể cả hành động quân sự, nhằm bảo vệ Qatar nếu nước này trở thành mục tiêu tấn công từ bên ngoài.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: Qatar là một “đồng minh kiên định trong việc theo đuổi hòa bình, ổn định và thịnh vượng”, đồng thời là đối tác chiến lược quan trọng trong các nỗ lực hòa giải xung đột do Mỹ dẫn dắt. “Chính sách của Mỹ là đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Qatar, dựa trên lịch sử hợp tác sâu rộng và trước những nguy cơ hiện hữu từ các hành vi xâm lược,” ông Trump khẳng định.

Vụ không kích ngày 9/9 của Israel nhằm vào một nhóm lãnh đạo Hamas tại Doha đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội. Qatar lên án cuộc tấn công là “hèn nhát và phản bội”, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu buộc phải thực hiện cuộc điện đàm xin lỗi với Thủ tướng Qatar, dưới sự trung gian của Tổng thống Donald Trump - minh chứng cho vai trò trung gian chiến lược của Mỹ tại khu vực.

Cuộc không kích bằng tên lửa của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Doha ngày 9.9. Ảnh: BBC.

Các động thái ngoại giao bổ sung cũng nhấn mạnh quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ đồng minh. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Doha vào ngày 16/9 để hội đàm với lãnh đạo cấp cao Qatar, tái khẳng định “mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài” và cam kết “một khu vực ổn định và an toàn hơn”. Cùng lúc, các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Doha, thể hiện sự đoàn kết với Qatar và lên án các hành động quân sự đơn phương, cho thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ổn định khu vực.

Sắc lệnh hành pháp lần này không chỉ củng cố quan hệ chiến lược Mỹ - Qatar, mà còn là một bước đi cân bằng chính sách Washington tại Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, động thái này gửi đi thông điệp chiến lược rõ ràng: Mỹ sẵn sàng bảo vệ lợi ích đồng minh, duy trì ưu thế quyết định và răn đe mọi hành vi gây bất ổn. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận “quyền lực song hành với ngoại giao” của Washington - một chính sách vừa bảo đảm an ninh, vừa duy trì vai trò dẫn dắt hòa giải tại Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: Al Jazeera