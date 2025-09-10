Tổng thống Mỹ lên án cuộc tấn công của Israel vào Qatar

Cuộc tấn công vào một đồng minh thân cận của Mỹ là quyết định “đơn phương” của Israel, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định.

Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cuộc không kích của Israel vào khu liên hợp Hamas ở Doha, nhấn mạnh quyết định thực hiện hoạt động này bên trong Qatar là do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra chứ không phải do Washington.

Khoảng 15 máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện chiến dịch hôm 9/9, được cho là đã giết chết một số thành viên Hamas, bao gồm cả con trai của quan chức cấp cao Khalil al-Hayya. Hamas cho biết ban lãnh đạo cấp cao của họ đã sống sót sau vụ tấn công, mà họ mô tả là một nỗ lực ám sát các nhà đàm phán đang làm việc về một thỏa thuận tiềm năng.

Trong một tuyên bố đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết vụ tấn công của Israel bên trong “một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ” không “thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

“Tôi coi Qatar là một đồng minh thân cận, là bạn của Mỹ, và cảm thấy rất tệ về vụ tấn công”, ông viết, đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công là “một quyết định do Thủ tướng Netanyahu đưa ra, chứ không phải do tôi đưa ra”.

Ông Trump cho biết ngay khi được thông báo về chiến dịch này, ông đã chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff cảnh báo các quan chức Qatar, nhưng cảnh báo này đến “quá muộn để ngăn chặn cuộc tấn công”. Tổng thống Mỹ tuyên bố việc loại bỏ Hamas là một “mục tiêu xứng đáng”, nhưng bày tỏ hy vọng “sự cố đáng tiếc này có thể đóng vai trò là cơ hội cho hòa bình”.

Trong cuộc điện đàm sau vụ tấn công, ông Trump đã đảm bảo với quốc vương Qatar rằng những chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra.

Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, lên án cuộc tấn công là hành động “khủng bố nhà nước” và cảnh báo tiểu vương quốc này “có quyền đáp trả”. Ông cáo buộc ông Netanyahu phá hoại sự ổn định khu vực vì lợi ích cá nhân và cho biết vụ việc đã làm chệch hướng các nỗ lực hòa giải do Mỹ làm trung gian nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin Israel.

Nhà Trắng gọi vụ tấn công là một sự cố “đáng tiếc”. Ông Trump cho biết đã chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio hoàn tất Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Qatar, quốc gia được chỉ định là “đồng minh quan trọng ngoài NATO”.

TD (Theo RT, Reuters)