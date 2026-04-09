Tổng thống Trump gợi ý liên doanh Mỹ‐Iran quản lý eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ có thể theo đuổi một “liên doanh” với Iran để đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược quan trọng đối với thương mại dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, eo biển, vốn được cho là đã tạm thời mở lại sau tuyên bố ngừng bắn, hiện đang bị gián đoạn trở lại do tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất liên doanh với Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: Derechadiario.

Theo ABC News ngày 8/4, trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có cho phép đánh phí qua eo biển Hormuz hay không, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi đang cân nhắc biến việc này thành một liên doanh chung. Đây là cách để bảo vệ eo biển, đồng thời cũng là phương pháp để phòng thủ trước nhiều lực lượng khác.” Ông thêm rằng: “Đây thực sự là một điều tuyệt vời.”

Việc đề cập tới “liên doanh” được hiểu là khả năng Mỹ xem xét chấp nhận đề xuất của Iran về việc thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz và dùng khoản thu này cho chi phí tái thiết. Điều này cũng gợi ý khả năng Mỹ tham gia vào việc thu phí. Cho tới nay vẫn chưa có phương án cụ thể hoặc cơ chế chia sẻ doanh thu nào được công bố và một số quan sát cho rằng Mỹ có thể thu lợi từ việc này dưới hình thức “phí quản lý”.

Tuy nhiên, Iran khẳng định chỉ cho phép hạn chế các tàu qua lại eo biển Hormuz dưới sự điều phối của chính nước này, yêu cầu mọi tàu phải xin phép và phối hợp với lực lượng Iran để được đi qua, trong khi tuyến đường biển chiến lược này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát thực tế của Tehran. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Israel tiếp tục không kích ở Lebanon nhằm tiêu diệt nhóm vũ trang thân Iran Hezbollah, khiến eo biển này về thực tế lại bị phong tỏa.

Bất đồng giữa Mỹ và Iran không chỉ xung quanh vấn đề eo biển Hormuz. Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 8/4, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Iran sẽ không được duy trì bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào, mâu thuẫn với tuyên bố liên tục của Iran về quyền làm giàu uranium của mình. Ngoài ra, ông Trump cũng khẳng định không có kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Trung Đông, trái ngược với tuyên bố của Iran ngay sau các cuộc đàm phán ngừng bắn rằng Mỹ đồng ý rút quân.

Tổng thống Donald Trump: Iran sẽ không được duy trì bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Iran rằng nếu nước này “vi phạm thỏa thuận, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng” và nhấn mạnh thỏa thuận hiện là một lệnh ngừng bắn kèm tiến trình đàm phán. Ông cho hay, nếu Iran không tuân thủ điều kiện, Mỹ cũng sẽ không bị ràng buộc và Tổng thống “có nhiều lựa chọn để quay trở lại trạng thái chiến tranh”.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun