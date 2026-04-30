Mỹ phải thanh toán hết nợ trước khi rút khỏi WHO

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngày 29/4, cho biết, Mỹ đến nay vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán các khoản đóng góp còn nợ cho cơ quan này, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những điều kiện bắt buộc để Washington thực hiện kế hoạch rút khỏi tổ chức.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết hai điều kiện để một quốc gia rút khỏi WHO gồm: thông báo trước một năm và thanh toán toàn bộ nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông báo chính thức về việc rút khỏi WHO với thời hạn một năm. Mỹ từ lâu là quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO. Tuy nhiên, theo ông Tedros, đến nay vẫn “chưa có tín hiệu” cho thấy Washington sẽ hoàn tất các khoản nợ này.

Người đứng đầu WHO cũng nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở tài chính. Ông nói: “Thành thật mà nói, đây không phải là câu chuyện tiền bạc. An ninh y tế đòi hỏi tính toàn cầu. Việc Mỹ rút lui không chỉ khiến chính họ kém an toàn hơn mà còn khiến phần còn lại của thế giới chịu rủi ro. Đây là tình huống đôi bên cùng thiệt”. Ông Tedros nhấn mạnh: “Trọng tâm của chúng tôi không phải là tiền, mà là giúp Mỹ hiểu và cân nhắc lại quyết định”.

Ông Ghebreyesus cũng cho biết tác động của việc Mỹ rút lui đã được “giảm thiểu”, đồng thời nói thêm rằng “tình hình tài chính của cơ quan này tốt hơn” nhờ cải cách tài chính, vốn được khởi xướng thậm chí trước khi Mỹ rút lui. Ông cho biết các khoản đóng góp tài sản được đánh giá, nguồn tài trợ ổn định nhất của WHO có thể tăng lên 50% đến 60% tổng nguồn tài chính của cơ quan này vào năm 2031, giúp tăng cường tính độc lập của WHO.

Trong một diễn biến khác, ngay trước thềm cuộc họp Đại hội đồng Y tế Thế giới vào ngày 18/5, WHO ngày 29/4, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về phụ lục cuối cùng của thỏa thuận ứng phó với đại dịch có thể kết thúc trong tuần này bất chấp những điểm bất đồng còn tồn tại.

Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, Maria Van Kerkhove, cho biết các cuộc thảo luận hiện tập trung vào việc các quốc gia sẽ hợp tác như thế nào về việc tiếp cận mầm bệnh, chia sẻ dữ liệu và liên kết các hệ thống đó với vắc-xin, chẩn đoán và điều trị.

WHO cho biết, đang thấy “những diễn biến tích cực” và hy vọng các cuộc đàm phán có thể kết thúc trước khi cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra.

Nguồn: Xinhua/Anadolu