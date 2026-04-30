Sau FED, ECB và BoE sẽ giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 30/4, song vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới nhằm ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ảnh: Reutes

Lạm phát tại khu vực đồng euro đã vượt xa mục tiêu 2% của ECB, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Iran. Các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi sát nguy cơ hình thành “hiệu ứng vòng hai”, khi giá cả tăng kéo theo tiền lương và chi phí khác tăng, khiến lạm phát trở nên dai dẳng hơn. Tuy nhiên, các dấu hiệu lan tỏa này hiện chưa rõ ràng. Lĩnh vực dịch vụ - một động lực chính của lạm phát trước đây đang có xu hướng hạ nhiệt, giúp giảm áp lực buộc ECB phải hành động ngay lập tức. Điều này cho phép cơ quan này có thêm thời gian đánh giá tác động đầy đủ của biến động năng lượng đối với nền kinh tế. Dù vậy, giới đầu tư vẫn kỳ vọng ECB có thể bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất từ tháng 6, khi giá dầu duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới khoảng 124 USD/thùng – mức cao nhất trong nhiều năm.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% trong cuộc họp cùng kỳ, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc giữa rủi ro lạm phát và tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Theo khảo sát của Reuters, toàn bộ các nhà kinh tế tham gia đều dự đoán BoE sẽ chưa điều chỉnh lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, quan điểm trong nội bộ Ủy ban Chính sách Tiền tệ có thể xuất hiện khác biệt, khi một số thành viên cảnh báo về rủi ro lạm phát kéo dài, trong khi những người khác cho rằng cần thận trọng trước tác động tiêu cực của chi phí vay cao đối với nền kinh tế.

Thống đốc Andrew Bailey cho rằng, kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn có thể là quá sớm, do còn nhiều bất định liên quan đến diễn biến kinh tế toàn cầu và tác động của xung đột địa chính trị

Giới phân tích nhận định các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có xu hướng thận trọng, ưu tiên đánh giá thêm dữ liệu trước khi đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều biến động.

Minh Phương

Nguồn: Reuters