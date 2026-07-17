Tổng thống Trump có bài phát biểu toàn quốc, tập trung vào an ninh bầu cử

8h sáng 17/7 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trực tiếp từ Nhà Trắng. Sự kiện kéo dài 25 phút này tập trung vào các vấn đề an ninh bầu cử, đồng thời công bố quyết định giải mật một số tài liệu tình báo liên quan đến hạ tầng bỏ phiếu của nước Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 16/7/2026. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump đề xuất Quốc hội Mỹ khẩn trương thông qua các quy định siết chặt việc kiểm tra căn cước cử tri và nâng cấp công nghệ bảo mật cho hệ thống máy bỏ phiếu. Ông khẳng định việc rà soát và công khai các thông tin kỹ thuật này nhằm mục đích nhanh chóng phát hiện, sửa chữa các lỗ hổng bảo mật nếu có, từ đó củng cố lòng tin của người dân vào quy trình bỏ phiếu.

Động thái này của Nhà Trắng ngay lập tức nhận được những phản ứng khác nhau từ dư luận và chính giới Mỹ. Đại diện Đảng Dân chủ bày tỏ sự dè dặt và đề nghị cần đối chiếu kỹ lưỡng với các đánh giá chuyên môn của các cơ quan an ninh quốc gia.

Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho biết ưu tiên lớn nhất của họ hiện nay là tập trung toàn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử vào cuối năm. Sự quan tâm trái chiều của dư luận cũng khiến một số đơn vị truyền thông lớn của Mỹ quyết định phát sóng bài phát biểu trên các nền tảng trực tuyến thay vì sóng truyền hình trực tiếp truyền thống.

An ninh bầu cử là chủ đề chính bài phát biểu của Tỏng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh chủ đề bầu cử, Tổng thống Trump cũng điểm lại những định hướng phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của chính quyền đương nhiệm. Điển hình là các nỗ lực kiểm soát lạm phát, chính sách miễn giảm thuế hỗ trợ người lao động, thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước và triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính dài hạn dành cho thế hệ trẻ.

Giới quan sát nhận định, thông điệp toàn diện từ Nhà Trắng phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc vừa giải quyết các vấn đề kỹ thuật của hệ thống bầu cử, vừa thúc đẩy các cam kết phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh nước Mỹ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn vận động tranh cử then chốt.

Thanh Giang

Nguồn: YTN.