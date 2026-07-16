Ông Trump sẽ có phát biểu toàn quốc quan trọng về chủ đề bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 16/7 (giờ Mỹ), trong đó nội dung được cho là tập trung vào các vấn đề liên quan đến bầu cử. Nhà Trắng cho biết nội dung cuối cùng của bài phát biểu vẫn chưa được xác nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: The Boston Globe.

Khi được hỏi liệu bài phát biểu có đề cập đến máy bỏ phiếu và tính toàn vẹn của bầu cử hay không, Tổng thốngTrump cho biết bài phát biểu sẽ xoay quanh chủ đề này, đồng thời nhấn mạnh sẽ công bố “một số thông tin rất quan trọng”. Theo ông Trump, “không có gì quan trọng hơn một cuộc bầu cử tự do và công bằng”.

Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các thông tin về nội dung bài phát biểu hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin chưa được xác nhận. Bà khẳng định chưa ai biết chính xác Tổng thống Trump sẽ phát biểu những gì và kêu gọi công chúng theo dõi bài phát biểu để nắm thông tin chính thức.

Theo thông lệ tại Mỹ, các bài phát biểu trước toàn quốc vào khung giờ vàng thường được dành cho những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia. Lần gần đây nhất, ông Trump có bài phát biểu theo hình thức này vào tháng 4, liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Các điểm bỏ phiếu ở Newtown, Pennsylvania năm 2024. Ảnh: AP.

Thông tin về bài phát biểu lần này đã thu hút nhiều ý kiến từ giới chính trị Mỹ. Một số nghị sĩ Dân chủ cho rằng Tổng thống Trump có thể tiếp tục đề cập đến các cáo buộc gian lận bầu cử mà ông từng đưa ra sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance từ chối bình luận về nội dung cụ thể, cho biết Tổng thống sẽ đề cập đến nhiều vấn đề và ông không muốn phát biểu thay cho người đứng đầu Nhà Trắng.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cũng cho biết chưa nắm được nội dung bài phát biểu, đồng thời nhấn mạnh Quốc hội đang tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Đến nay, Nhà Trắng chưa công bố chương trình chi tiết cũng như chưa xác nhận liệu bài phát biểu có tập trung vào các vấn đề bầu cử như những thông tin được truyền thông đề cập hay không.

Lê Hà.

Nguồn: AP