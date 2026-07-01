Ông Trump lần đầu triệu tập đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 thông báo đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một đại hội toàn quốc đặc biệt tại thành phố Dallas, bang Texas vào ngày 9-10/9 nhằm tạo động lực cho chiến dịch vận động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 30/6. Ảnh: Shutterstock.

Đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nêu rõ: “Đây sẽ là sự kiện tuyệt vời! Chưa từng có tiền lệ và sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử thực sự”. Ông cũng cho biết, Dallas sẽ là tâm điểm vào ngày 9 và 10/9, khi nước Mỹ tôn vinh đất nước, các thành tựu và tương lai tươi sáng. Ông khẳng định sẽ trực tiếp phát biểu tại sự kiện, đồng thời gọi đây là “cuộc vận động chưa từng có”.

Theo các nguồn tin của đảng Cộng hòa, việc tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ nhằm huy động cử tri ủng hộ chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” (America First) và phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), qua đó gia tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại ngày làm việc thứ tư của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ, ngày 18/7/2024. Ảnh: Reuters.

Động thái này được xem là sự kiện chưa từng có tiền lệ, bởi các đại hội toàn quốc của hai chính đảng lớn tại Mỹ thường chỉ được tổ chức trong các năm diễn ra bầu cử tổng thống. Điều này cũng cho thấy Tổng thống Trump muốn trực tiếp dẫn dắt chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Joe Gruters cho biết đại hội sẽ là dịp để Tổng thống Trump đoàn kết nội bộ đảng, củng cố động lực tranh cử và quảng bá chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

Theo giới phân tích, đảng Cộng hòa đang đối mặt với không ít thách thức khi tâm lý cử tri vẫn chịu tác động từ các vấn đề kinh tế và những quyết sách đối ngoại gần đây của chính quyền. Bên cạnh đó, theo thông lệ chính trị tại Mỹ, đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.