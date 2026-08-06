Mỹ xem xét điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xây dựng chiến lược hạt nhân mới, trong đó tăng cường vai trò của vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm nâng cao năng lực răn đe trước các thách thức an ninh từ Trung Quốc và Nga. Đề xuất này được cho là sẽ tác động đến chính sách răn đe mở rộng của Mỹ, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby. Ảnh: Asia Times.

Theo Đài NBC ngày 5/8, định hướng chiến lược mới do Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby thúc đẩy. Khác với học thuyết truyền thống vốn đặt trọng tâm vào các loại vũ khí hạt nhân chiến lược tầm xa có sức công phá lớn, đề xuất mới hướng đến việc mở rộng các lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật với đầu đạn có sức công phá nhỏ hơn, tầm bắn ngắn hơn và được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự cụ thể trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực.

Cùng ngày, ông Colby đã tham dự Hội nghị chuyên đề về Răn đe năm 2026 do Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM) tổ chức tại thành phố Omaha, bang Nebraska. STRATCOM là cơ quan phụ trách lực lượng hạt nhân chiến lược, năng lực răn đe toàn cầu cũng như các hoạt động trong không gian và không gian mạng, đồng thời đóng vai trò cung cấp “ô dù hạt nhân” cho các đồng minh của Mỹ, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chi tiêu của Mỹ cho vũ khí hạt nhân đã tăng 22% vào năm 2025 so với năm trước đó. Ảnh: Harici.

Theo NBC, chiến lược mới nhằm mở rộng các lựa chọn ứng phó trong trường hợp đồng minh của Mỹ đối mặt với các cuộc tấn công trong xung đột khu vực. Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington cần những phương án hạt nhân “đáng tin cậy và khả thi” để tăng cường hiệu quả răn đe.

Theo giới phân tích, vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự cụ thể, trong khi vũ khí hạt nhân chiến lược chủ yếu phục vụ mục đích răn đe ở cấp độ quốc gia. Ông Elbridge Colby cho rằng việc tăng cường các lựa chọn hạt nhân chiến thuật sẽ củng cố niềm tin của đồng minh vào cam kết răn đe mở rộng của Mỹ. Washington từng triển khai loại vũ khí này tại Hàn Quốc giai đoạn 1958-1991 trước khi rút hoàn toàn.

Tuy nhiên, đề xuất cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cảnh báo việc tăng vai trò của vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, trong khi một số ý kiến tại Quốc hội Mỹ cho rằng định hướng này chưa hoàn toàn phù hợp với chủ trương tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân của Tổng thống Donald Trump.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun.